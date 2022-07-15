疫情指揮官層級不足號令跨部會？　行政院：「院長指定」沒有問題

▲行政院發言人羅秉成公布衛福部人事異動案。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院發言人羅秉成15日招開記者會，宣布衛福部長由前次長薛瑞元接任，次長遺缺由前醫福會執行長王必勝接，同時兼任指揮中心指揮官。不過外界質疑，指揮中心編組內也有其他各部會高層級官員，新指揮官層級未到頂，是否難以號令其他部會的人？對此，羅秉成回應，疫情指揮中心指揮官是由院長指定，組織及架構在過去2年多來運作非常成熟，跨部會橫向聯繫與指揮系統上不會有問題。

羅秉成表示，「按照規定，疫情指揮中心指揮官是由院長指定，等於承院長之令執行指揮官動作」，指揮官對各項疫情掌握與執行都需要各部會配合辦理，在相關辦法裡面，各部會也會指派代表參與，作為指揮中心成員，這個組織架構在過去2年多來運作非常成熟，更何況行政院每週都召開擴大疫情防疫會議，也是傾跨部會力量支持指揮中心，在跨部會橫向聯繫跟指揮系統上不會有問題。

有媒體問到，指揮中心組織架構是否會調整，羅秉成指出，指揮中心現階段沒有調整規劃，原指揮中心專家會議召集人張上淳，未來將兼任行政院首席防疫顧問，希望能借重其專長提供防疫建議，協助後續防疫政策跟方針，他強調，張上淳是屬於最高顧問角色，與指揮中心相輔相成。

▲前衛福部次長薛瑞元升任部長一職，前醫福會執行長王必勝接次長一職。（合成圖／記者林敬旻攝）