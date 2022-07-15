王必勝接任指揮官「妻子不知情」！感性喊話：陳時中是永遠的長官

▲王必勝15日接任指揮官，坦言還沒跟妻子討論。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

衛福部前部長陳時中請辭投入台北市長選戰，部長一職由薛瑞元接任，防疫指揮官則是王必勝接手。對此，王必勝表示，他15日上午才收到消息，還沒與家人討論，收到消息「沒有興奮」，在任何公職職位上都是全力以赴、平常心看待。

陳時中投身台北市長選戰，行政院15日下午召開臨時記者會，宣布新任衛福部長由原政務次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝則升任衛福部政務次長，同時兼任指揮中心指揮官。

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而王必勝曾因偷吃小15歲的護理師，還讓對方生下一名女兒，私德有瑕疵卻升任衛福部政務次長，還兼任防疫指揮官，引起許多討論。

▼衞褔部新任部長薛瑞元、新任次長王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王必勝回應，他也是15日上午才得知消息，心裡沒有興奮的情緒，擔任公職時，無論何種職位都會全力以赴，接任的消息還沒與妻子討論。

此外，也有外界質疑，由政務次長接任指揮官，是否意味著指揮中心「降級設置」。王必勝則說，對於疫情的發展，會一步步往下做，無論是邊境開放等政策，都等上任再報告。

談到陳時中給予的高度評價，王必勝回應，「他是我永遠的長官」，後續工作將依照薛部長的領導，防疫態度也會像過往一樣，因應疫情發展進行修正。

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