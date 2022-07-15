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「JOJO立合照」蔡英文一臉驚！一堆人問號這啥　源頭大揭密

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文15日接見《八歌浪Pakelang》團隊，團隊成員在拍照時突然做出「JoJo立」，讓站在中間的蔡英文與文化部長李永得一臉不知所措，引起網友熱議。其實「JoJo立」出自於日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》，故事中的人物經常擺出一些魔性姿勢，甚至成為漫畫的代表要素之一，吸引粉絲及各界人士模仿。

蔡英文15日上午接見《八歌浪Pakelang》團隊，感謝李政瀚和于薇設計師贏得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，更感謝團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣，不過在合照階段，團隊成員突然集體做出「JoJo立」姿勢，讓站在中間的蔡英文與李永得看起來有點不知所措。

▲▼總統蔡英文接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪Pakelang》團隊。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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▲總統蔡英文接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪Pakelang》團隊。（圖／翻攝蔡英文臉書）

照片曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說「雖然我覺得很尷尬，不過你不尷尬就贏了」、「總統應該很問號」、「忽然穿越到異世界的總統跟部長」、「好想問總統知道什麼是『喔啦喔啦喔啦喔啦』嗎」，但也有網友好奇，「有人可以告訴我，這是在幹什麼嗎」、「所以這個是？」、「這是什麼哏」。

其實「JoJo立」出自於日本作家荒木飛呂彥所創作的漫畫《JOJO的奇妙冒險》，漫畫中的人物除了豐富顏藝外，也經常擺出一些奇怪且扭曲的浮誇姿勢，看起來相當魔性，成為該漫畫的代表要素之一，引起粉絲及各界人士模仿，由於部分JoJo立在現實中的實踐難度極高，傳出有人為了模仿而受傷的消息，像日本女星中川翔子就曾為了模仿JoJo立，導致尾椎受傷。

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