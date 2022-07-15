費鴻泰要蔡英文別悼念「拜登的狗」　王世堅批「敗票」：丟人現眼

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

立委費鴻泰日前表示，總統蔡英文第一時間悼念的不應是美國總統拜登的狗，而是為因染疫死亡的近1萬人家屬降半旗，引起外界議論。對此，台北市議員王世堅15日於節目《鄭知道了》批評，費鴻泰言行荒唐無恥，簡直在幫國民黨立委蔣萬安「敗票」，只能送他4個字「下夕下景（卸世卸眾，指丟人現眼）」。

費鴻泰日前於黨團記者會上表示，「打疫苗致死的將近2000人，『3＋11』諾富特產生破口後850多人，Omicron侵台後死亡7000人，加起來快1萬人，你有跟死亡的家屬道歉嗎？蔡總統應該為這1萬名死者的家屬降半旗才對，你應該第一時間悼念的不是拜登的狗，而是這將近1萬人的家屬，真的是令人非常、非常的生氣，這將近一萬人就這樣冤死，沒有一個道歉。」

對此，王世堅反問，一個敢說出「台灣有事，就是日本有事」的日本前首相安倍晉三，難道不值得台灣降半旗嗎？他直言，蔣萬安天天「拜票」，費鴻泰這些統派則是幫蔣萬安「敗票」，其言行如此荒唐無恥，只能送費鴻泰4個字「夏夕夏景（卸世卸眾，指丟人現眼）」。

由於外界認為費鴻泰稱已逝世的安倍晉三為「拜登的狗」，費鴻泰辦公室14日回應，費鴻泰指的是去年6月時，美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）對外公布他們的愛犬、德國牧羊犬「冠軍」（Champ）離世，總統蔡英文在貼文地下留言悼念，被東華大學民族系教授施正鋒發文批評「台灣人的生命，現在竟然連美國的狗也不如」，染疫喪生的人民當時已有500多人，尤其是因為來不及打疫苗往生，而蔡英文迄今沒有為政策錯誤道歉，卻在第一時間為拜登的狗死亡遺憾。