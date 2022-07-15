用「JOJO立」跟總統合照！　蔡英文站中間一臉驚網笑瘋

▲總統蔡英文接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪Pakelang》團隊。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文15日上午接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊，恭喜李政瀚和于薇設計師贏得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，並感謝八歌浪Pakelang團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣。合照時，眾人模仿動漫《JoJo的奇妙冒險》中被稱為「JoJo立」的誇張動作，而蔡英文與文化部長李永得尷尬站在中間，引發討論。

蔡英文表示，今年獲得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」的《八歌浪Pakelang》，是用台灣東海岸作為主要的設計概念，以立體的方式，呈現台灣的山海之美，表現出人們站在山脈上，面向大海，高聲歌唱的意象，專輯的音樂更是將台灣獨特的傳統文化阿美族部落的古調，融入電子、搖滾的元素，碰撞出很不一樣的火花，也非常具有台灣特色。

蔡英文說，董事長樂團、蔣進興「蔣爸」和第二代馬蘭吟唱隊，今天也在現場演出，阿美族歌者郭英男老師吟唱的《老人飲酒歌》，這也是1996年亞特蘭大奧運主題曲，「謝謝董事長樂團以及所有團隊成員，這麼熱血的投入製作專輯，努力讓世界看見台灣，也聽見台灣。」

而在合照階段，大家擺出「JoJo立」的姿勢，蔡英文跟李永得看起來有點不知所措的站在中間，引來網友關注，網紅四叉貓劉宇也說，「我到底看了什麼！！！」不少人紛紛回應，「可愛死」、「一個人有這麼多替身合理嗎！」、「小英總統的替身使者也太多位了吧」、「喜歡這樣的台灣，喜歡這樣的小英總統」、「我只覺得⋯⋯台灣真的是一個偉大的國家啊」。

▲（圖／翻攝蔡英文臉書）