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電價漲釀物價上升！56.7%不滿蔡英文　6成不贊成能源政策

▲▼ 啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會 。（圖／啟思民本基金會提供）

▲啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會 。（圖／啟思民本基金會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

蔡政府7月1日調漲電價後，台灣能源政策議題再次受到關注。由國民黨立委江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今（14）日公布民調，針對經濟部調漲電價的政策，則只有33.7%的民眾贊成，高達63.7%的人並不贊成，並有多達9成2的民眾擔心電價調漲帶動整體物價上升。

啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會。根據調查結果顯示，相對於蔡英文整體施政表現，有36%滿意、56.7%不滿意，有更多民眾並不滿意蔡政府的能源表現，僅31%滿意，而有62.5%不滿意。

電價部分，目前有37.9%的民眾認為電價太高、35.2%認為電價剛剛好，只有19.7%的人覺得電價太低。針對經濟部調漲電價的政策，則只有33.7%的民眾贊成，高達63.7%的人並不贊成，並有多達9成2的民眾擔心電價調漲帶動整體物價上升。

而在供電題組裡，有87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，只有1成的人覺得不嚴重。並且只有2成6的民眾對政府未來提供穩定電力有信心，將近7成的人是沒信心的。

至於經濟部長王美花日前稱「政府無法在2025年達成再生能源占比20%的目標是因為經濟發展太好、用電量增加」的說法，僅有不到3成的人贊同，而有6成5的民眾不贊同。

江啟臣表示，年輕族群對蔡政府能源政策的不滿意程度，是整體施政的兩倍，顯示青年世代對能源的高度不滿和憂心。此外，不分年齡層的民眾，都很擔心電價上漲帶動整體物價成長，考量國際戰爭、全球糧食能源上漲、美國通膨，以及國內疫情影響，對人民的生活和痛苦，勢必會雪上加霜。

江啟臣指出，眼前大家擔心是供電不足的問題，但從中長期來看，更是國安問題，如果動不動就缺電、跳電，對國家安全勢必會有很大衝擊，敵人要打我們可能不需要武器，只要封鎖斷電就可以。江啟臣更建議，蔡政府應當要正視這份民調的結果，了解台灣民眾對多元、穩定和安全供電的期許，以及合理電價的需求。

▲▼ 啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會 。（圖／啟思民本基金會提供）

消基會董事長黃怡騰說，因為國際情勢，油氣價格上漲，確實讓國內發電成本增加，但占比較多的工業用電，相比民生用電更便宜，變相劫貧濟富，有民眾就向消基會反應，消費者相對工業大戶，無法轉嫁成本，只能自行吸收，因此電價調整，不應該動到民生用電。如果調整民生用電，加上工業用電的轉嫁，對消費者來說必然會雪上加霜。

基隆市副議長林沛祥表示，電價上升，不代表電力充足，執政者有責任要保障人民和產業用電無虞。過去沒有缺電，但現在卻說因為經濟變好，所以電價要漲，這邏輯說不通。過去經濟部長曾保證電價絕對不會上漲，但如今已經違背當初承諾。政府應該要注意到人民的感受，並且對供電有更完善的規劃。

黃子哲用「電價上漲，民怨高漲；供電不穩，信心崩盤」八個字來總結這份調查的數據，指出多數民眾不只支持電價調漲，並且相當擔憂提高電價帶動的物價成長以及通膨危機。黃子哲說，基金會調查高達87.3%民眾對政府供電沒信心，以及今年美國商會白皮書顯示有77.9%的會員對供電表達高度憂心，顯示無論國內外都意見一致，直接打臉經濟部長王美花「台灣不缺電」的幹話。

▲▼ 啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－能源電價議題」發布記者會 。（圖／啟思民本基金會提供）

黃子哲指出，今天備轉容量預估已經低於10%，過去連24%都會大停電，如果供電如此不穩，憑什麼調漲電價？民進黨應該要先道歉。黃子哲更質疑今年選完之後，很可能連民生用電都會調漲，蔡政府應該先給人民清楚的交代和承諾。

新北市議員參選人蕭敬嚴認為，蔡英文說2025非核家園，但現在不只沒有達成，甚至讓台灣變成「缺電家園」，王美花護航的說法，更被6成民眾打臉。蕭敬嚴批評，民進黨每次都在讓大家猜又是哪隻小動物要承擔害台灣跳電的責任，如果打嘴砲就能充電，那現在可能真的是供電無虞。蕭敬嚴說，蔡政府有責任要補上2025綠電的缺口，幫助台灣人度過缺電危機。

該民調針對全國18歲以上的網路人口，於今年7月7日至12日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1096份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.96%內。

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關鍵字：

電價物價蔡英文能源政策

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