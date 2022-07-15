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陳水扁國務機要費案免訴　國民黨批：蔡英文變相「類特赦」？

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

前總統陳水扁國務機要費貪汙案因會計法99條之1修法除罪，遭高院更二審宣判免訴，國民黨文傳會副主委林家興今（15）日表示，民進黨傾全黨之力，在立法院以多數暴力方式為陳水扁一人修法、救一人脫罪，不但損害台灣法治，根本是變相「類特赦」陳水扁，身為國家元首的蔡英文有責任說清楚，是否認同將國家經費納入自己口袋的作法？是否認同國會為貪污犯行修法脫罪的作為嗎？

林家興表示，國務機要費絕非如民進黨所說是歷史共業，歷屆總統只有陳水扁有國務機要費涉法的問題，明顯是為了個案修法，「因人設事」，如今高院配合引用修法後的會計法99條之1，宣判陳水扁免訴，完全坐實了各界對蔡英文挺貪腐的質疑，也打臉了民進黨每逢選舉高喊「清廉」、「勤政」的價值，民進黨如何還有顏面向台灣人民自稱是「民主進步」黨？

林家興強調，不僅陳水扁，其相關涉案的幕僚也都獲得免訴，顯現民進黨以國會多數暴力，藉由立法或修法來干擾正在審議當中司法案件的惡劣行徑，更凸顯民進黨寧願違反民主價值及法治精神，也要與貪腐「抱團」，全力搶救陳水扁的貪腐集團，嚴重傷害國家的清廉政風與民主法治基礎；相信人民的眼睛是雪亮的，絕對不會容許民進黨如此野蠻、鴨霸的惡質作為。
 

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