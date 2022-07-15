13天國道撞出5起死亡車禍！2肇因曝　「太渴竟釀6車追撞」

▲7月剛過13天國道已發生5起死亡車禍。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

暑假國道肇事頻傳，經高速公路局統計，7月1日至7月13日短短13天內國道已發生5件死亡車禍，造成5死4傷，其中4件事故均與駕駛人疲勞分心而追撞前車有關，還有駕駛人因為太渴喝水分心，又未保持車距，釀成追撞。

7天才過13天，國道已發生5起死亡車禍，今年7月4日清晨國3北向184.8公里，一輛大貨車因故障熄火停於外側車道，後方大貨車駕駛因未注意車況追撞致死；7月12日上午國1南向74.5公里因後方大貨車司機精神不濟擦撞前方內側車道工程車，造成工程車內駕駛及乘員1死1傷。

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▲7月剛過13天國道已發生5起死亡車禍。（圖／高公局提供）

7月12日晚間國3南向192.5公里，1 輛槽車駕駛疲勞未注意車前狀況，而追撞前方小客車，並接連引發4車追撞，致3人受傷1人送醫不治；7月13日上午國3南向266.4公里，1輛小客車駕駛行駛中分心喝水，未察覺前方2車事故，而導致6車連環追撞事故，造成1人死亡。

高公局表示，從上述案例來看，造成「未注意車前狀態」肇事原因，多為民眾疲勞駕駛，其次為分心，包括喝水、撿拾車內物品、看手機等，加上未保持行車安全距離，而釀成嚴重追撞事故。

▲7月剛過13天國道已發生5起死亡車禍。（圖／高公局提供）

高公局提醒民眾，行駛高速公路時切勿疲勞駕駛及分心，應隨時注意車前狀態，並與前車保持適當安全距離。若駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近匝道駛離國道，並稍作休息後再繼續行駛。