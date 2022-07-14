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快訊／國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝

地方中心／台中報導

一名女子12日下午騎乘俗稱「小綿羊」的機車，在國道1號北上西螺路段一路狂飆，警方獲報後前往攔截，結果女子面對紅斑馬前後包抄，竟照樣跑給警察追，最終從大雅交流道逃離。對此，國道警方追查女子身分，確認該名騎士為韋姓越南籍外配，並在13日晚間鎖定韋女出現在台中機場，將韋女逮捕歸案。據了解，韋女會在機場被逮獲的原因，是因路不熟，又難耐酷熱天氣，路過台中機場時，便直接進入機場吹冷氣休息，直到警方循線上門。

▲▼韋姓女子騎車誤上國道，竟不顧警方攔阻，逆向狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲韋姓女子騎車上國道，竟不顧警方攔阻，逆向狂飆。（圖／翻攝自記者爆料網）

回顧整起事件，國道警方員林分隊巡邏車12日下午3點46分北向218公里處，發現1輛機車闖國道，巡邏車趨前示意攔阻，但該機車堅不停車，於是出動4車8人前往支援，警車或左或後跟隨，不敢強力攔阻，擔心韋女會失控或是緊張而摔倒受傷，只好慢慢減緩車速阻絕，但韋女仍拒絕停車，騎了30公里後，先是在在台中段王田交流道下匝道；後竟又因不明原因，騎上王田交流道南下車道，一路逆向北上狂騎14公里到台中。

▲▼女騎士不要命的逆向騎上國道，速度之快，連安全帽都往後翻，警方出動7車14人，擔心失控不敢攔，最高可開罰6萬元。（圖／翻自爆發公社，下同）

▲女騎士不要命的逆向騎上國道，速度之快，連安全帽都往後翻，警方出動7車14人，擔心失控不敢攔，最高可開罰6萬元。（圖／翻自爆廢公社）

警方獲報後，也再出動3車6人在台中段企圖攔截，甚至一度還封閉車道，對著韋女猛揮紅旗要求停車，但韋女竟衝過員警的紅旗，一路狂飆，連安全帽都往後翻，一路在國道上狂飆44公里，直到大雅交流道才下匝道。

而國道警方事後也至韋女住家及親屬家中訪詢，得知韋女並未返回家中，疑似仍於台中市活動，最終發現韋女出現在台中機場航廈，立即聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護韋女，並派遣線上巡邏車及會同家屬於13日19時許帶回約詢，除依刑法公共危險罪函送彰化地檢署偵辦外，另針對其違反道路交通管理處罰條例之違規行，最高可對韋女開出6.5萬元罰單。

▲▼國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬　封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬，封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於韋女在台中機場被查獲，也讓人質疑韋女是否有潛逃出境之疑慮。不過根據家屬轉達表示，韋女根本沒有購買任何機票，會出現在機場，是因為她自大雅交流道下來後，因不熟路，一路在大雅區亂騎，後又因難耐酷暑，見機場有冷氣，將機車隨便停下後，便乾脆進入機場休息，停留時間大約7小時。

不過由於台中機場夜間關閉，因此猜測韋女這段時間可能也是騎著車在附近亂晃，直到警方鎖定騎車牌資料，以車追人，最終在台中機場發現韋女的身影，立即請航警協助看護，並將韋女帶回到案，訊後依公共危險罪函送偵辦。

▲▼警方在台中機場發現囂張姐行蹤。（圖／國道3隊提供）

▲警方在台中機場發現囂張姐的機車行蹤。（圖／國道3隊提供）

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