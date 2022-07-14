和解破局！開車撞死人願賠260萬　「生命無價」家屬擲筊求償2千萬

▲南投一田姓男子騎腳踏車時遭撞死，家屬擲筊後，向肇事汽車駕駛求償2千萬，雙方因賠償金談不龍而無法和解。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一蔡姓男子去年駕車行經交叉路口時，因未減速撞死騎腳踏車的田姓男子，事後蔡男願意以保險金賠償死者家屬共260萬元，不過對方的代理人表示「生命是無價的」，依家屬擲筊詢問死者的結果，提出2000萬元的賠償金，雙方因而無法和解，經南投地院審理，認為金額談不攏的問題待法院民事判決，蔡男並非沒有賠償的誠意，依過失致人於死罪，處蔡男6月徒刑，可易科罰金18萬，緩刑2年。

判決書指出，蔡男在去年3月29日18時許，駕駛小客車從中正路由南往北方向直行，行經一閃光黃燈交岔路口時未減速慢行，撞上在行人穿越道騎腳踏車的田男，導致田男人車倒地，受有頭部鈍性傷、疑似顱骨閉鎖性骨折等傷害，送醫急救後，不到1小時就宣告不治，田男妻子隨後提出告訴。

此案經交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，判定田男在夜間騎腳踏車行經閃光紅燈號誌路段時，未注意左側駛來車並讓行，是肇事主因；蔡男開車行經閃黃燈路段時，也未減速慢行，以每小時約55公里的平均車速通過，因而撞上田男，為肇事次因，同樣也有過失，法官認為，田男雖為肇事主因，但僅作為民事責任上過失相抵，無法解免蔡男刑事過失責任。

死者家屬的代理人則表示「生命是無價的」，根據家屬擲筊結果，向蔡男求償醫療費用、喪葬費及精神慰撫金等共2000萬元，但蔡男不願意給付。

法官考量蔡男除強制險已給付200萬元外，其任意險投保部分也願意再給付60萬元的賠償金，蔡男與田男家屬未能達成和解，是因為雙方對賠償金額看法有差異，民事賠償金額可待法院判決，蔡男並非無賠償之意，依過失致死案件，處蔡男6月徒刑，可易科罰金18萬，緩刑2年。