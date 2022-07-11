守護孩子的馬路英雄　竹市表揚73位績優交通導護人員

▲導護志工翁美玄女士，雖然小孩已經畢業多年，仍繼續服務。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今(111)年表揚73位交通導護英雄，其中導護年資長達20年以上共有5位，長達10年以上的共有12位，實屬難得。陳章賢代理市長表示，交通導護志工及老師是孩子們上放學的守護天使，感謝這群馬路英雄，默默為孩童們付出。

績優導護志工邱國霖先生長年無私奉獻，在舊社國小及光華國中擔任導護志工長達20年，邱大哥每天守護學童上學安全，數十年如一日。

「國小的孩子們更需要我。」擔任22年導護志工的翁美玄女士說，雖然她的小孩已經國小畢業多年，但想到國小的孩子在上放學的路上，更需要大人守護，她就以自身行動呼籲更多人一起加入導護行列。

績優導護志工陳合治女士每日風雨無阻，在港南國小及南華國中擔任導護志工長達15年，熱心公益的她同時也是本市反毒宣導志工，推動交安及品德教育不遺餘力，作為孩童學習的典範。

「協助孩童平安過馬路、能感受到孩童的天真活潑，內心也會有一種喜悅。」是葉信金先生擔任導護志工內心的初衷。葉信金大哥說，他擔任志工至今年是第17年，從大兒子小一開始當導護志工，到今年孩子都已上研究所了。葉先生表示：「兒子問我，老爸你要站多久，我想應該是在我能力所及的時候。」每天聽到孩童的大聲問候「早安」，讓他感受到孩童的天真活潑。

教育處賴榮光處長表示，市府近年推動步行城市計畫，盤點全市校園通學環境，投入逾3.6億推動22處通學步道改善，打造好舒適、好安全、好環境的通學廊道。

教育處指出，市府極力改善通學環境，強化孩童行的安全，藉此鼓勵家長帶著孩子多走一段路上學，市府每年更辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使導護志工在路口執行勤務時為家長及學童安全多一分保障。另外也為每位導護志工投保團體意外險，保障執勤期間的安全。