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關埔國小高年級教室工程 33間全新教室9月啟用

▲林智堅與沈慧虹視察校舍工程。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅與沈慧虹視察校舍工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市關埔國小高年級校舍，今（111）學年度正式啟用，9月開學33間全新教室迎接350名高年級生。新竹市長林智堅與副市長沈慧虹視察工程，整體進度已達97.61%，設計延續中低年級校舍理念，打造3層次空間，從大草坡、山谷走廊到全台唯一有種樹的山稜屋頂，教室並以黃、綠、黑等植物色系粉刷，讓孩子宛如在森林中上課。

市府表示，高年級校舍完工後，將完整串聯幼兒園與低中高年級校舍，提供未來全校共2300位學生完整的活動範圍。高年級校舍群延續中低年級設計理念，同樣由田中央建築師事務所操刀，打破傳統校園的水平環境，設計垂直空間，讓孩子可一路從一樓奔跑至頂樓，遠眺大霸尖山。

林智堅與沈慧虹視察校舍工程，踏上全台唯一屋頂有種樹的校園，從大階梯更可清楚看見關埔整體校舍絕美的起伏稜線，在周遭大樓林立下，宛如森林般的秘境，讓孩子可盡情探索、奔跑。

工務處表示，關埔國小戶外、室內空間一比一，田中央建築師將校園打造成遊戲場。高年級校舍延續中低年級校舍理念，設計仿丘陵地形，透過高低起伏的「山谷走廊」連結流線型教室，走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從一樓奔跑至三樓的「山稜屋頂」，打破傳統空間限制，讓屋頂變成孩子的活動場域。

教育處表示，此次為高年級打造全新22間一般教室，11間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一。整體校舍延續一期工程理念，採低密度、開放的群落式建築，黃、綠、黑色為主體設計。

教育處指出，高年級班群鼓勵孩子發展群體關係，戶外教學區讓學習變得更多元，屋頂層有足夠的活動平台，如人工草皮跑道、戶外大階梯空間、運動地墊等；有如綿延山中的水流綠帶，彈性的空間，留下更多空白讓高年級生發揮。

市府表示，關埔國小是全台少子化浪潮中，少見的「新建學校」，由知名田中央建築師事務所設計，3年來屢獲國內外大獎肯定，校舍突破校園框架，捨棄圍牆、以小樹林包圍校園。因設計獨特，關埔國小一期工程更有最美五景，包括天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、跳舞草坪。

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