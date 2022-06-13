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竹市高中、國中小、公幼復課首日　落實校園防疫措施

▲沈慧虹今日視察西門國小復課首日防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

▲沈慧虹今日視察西門國小復課首日防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市高中、國中小、公立幼兒園今（13）日起恢復實體上課，新竹市副市長沈慧虹視察西門國小復課首日校園防疫工作。她說，市府已請學校落實清消，讓學童安心返校，家長若有疑慮，仍可自行申請防疫假，不計入出缺勤紀錄；另，確診者發病前2日曾到校，該班級停班3日。

沈慧虹今日視察西門國小復課首日防疫工作，包含入校防疫通道，確保師生入校皆佩戴口罩、酒精消毒及測量體溫，另檢視健康中心防疫物資整備情形、訪視班級清消工作，確保校園各項防疫工作到位。她更化身學童進入教室，在老師指導下使用酒精擦拭桌子、試用防疫隔板，並提醒學童：「只有在吃飯、喝水時才可以脫下口罩」。

沈慧虹表示，學校都已做好準備，讓學童回到校園正常生活，教職員及營養午餐廚工群，基本上都已打滿3劑疫苗，有特殊情況者則須進行快篩、確認陰性後才得進校；另為有效做好防疫工作，請班級執行固定人員配膳作業。

她說，新竹市於6月10日前已完成全市37所國小學童輝瑞疫苗施打，目前正積極辦理國高中追加劑場次，各校復課後仍應實施體溫量測及注意學童健康自主管理，教室內應保持通風，若校園出現確診個案，1人確診該班停班3日。

沈慧虹感謝各醫療院所協助，學校停課期間仍陸續安排疫苗施打作業，市府也加開大型疫苗施打站，加速5至11歲學童疫苗涵蓋率，為復課做準備，並鼓勵尚未接種疫苗的學童盡速接種，提升校園群體防護力。最後再度呼籲，若學童出現發燒、身體不適症狀，建議留在家中休息。

西門國小校長陳進豐說明，校園出入口設置體溫篩檢站，並規劃進校路線，確保實施體溫測量，凡體溫超過38度者，校方將通知家長儘速帶往就醫，並造冊列管追蹤；用餐期間需使用隔板，同時加強管控廚務人員、強化廚房清消頻率。

教育處處長賴榮光指出，復課前已請學校盤點校園防疫物資、購置全新防疫隔板、增加課桌椅間距，請各校遵守相關防疫措施、留意師生健康狀況，持續透過學校網站及跑馬燈，宣導防疫衛教訊息。

教育處指出，復課後各校相關防疫措施，仍依教育部「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準」辦理，各校因匡列而停止實體上課資訊，持續於教育網（https://www.hc.edu.tw/）公告，以利家長掌握學校疫情最新情形

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