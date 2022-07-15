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喝酒要等「40歲以後」　美研究：過這歲數少量飲酒可降中風機率

啤酒,喝酒,乾杯（圖／免費圖庫pexels）

▲新研究顯示，40歲以上的人少量飲酒可能有助於減少心血管疾病、中風的風險。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

許多人常言「喝酒傷身」，不過，美國華盛頓大學醫學院一項新的全球研究顯示，喝酒對健康造成的影響有年齡之分，未滿40歲的人無論喝多少酒都不會對健康有益，但對於40歲及以上沒有潛在疾病問題的族群，少量飲酒可能有助降低心血管疾病、中風與糖尿病的風險。

根據美國CNN報導，這項研究報告14日發表於《刺胳針》醫學期刊，據研究團隊指出，這是第一份依照全球地理區域、年齡、性別與年份報告酒精風險的分析報告，收集了204個國家和地區、15歲至95歲人群、歷時30年以來的數據，並且追蹤300多種疾病造成的過早死亡與殘疾。

分析估計，至2020年為止，全球有13.4億人因飲酒過量而有害健康，其中超過59%的人年齡介於15至39歲之間，逾3分之2是男性。研究發現，飲酒對於未滿40歲者的健康毫無益處，但確實會造成受傷風險，例如車禍與傷害。但對於40歲及以上族群，若無潛在健康問題，少量的酒精可能會降低心血管疾病、中風與糖尿病風險。

▲▼喝酒（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲研究作者表示，特別是針對老年人，攝取少量酒精可能比不喝酒更好。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所教授、研究主要作者卡基杜（Emmanuela Gakidou）表示，這些疾病恰好是造成相當一部分人的主要死因，「特別是針對老年人，少量飲酒實際上比不喝酒更好。」不過，研究也發現，飲酒對於肺結核、高血壓、心房顫動、肝病、癲癇、胰線炎與許多癌症都沒有防範作用。

美國蒸餾酒協會科學與健康副主席柏杰（Amanda Berger）向CNN表示，這項研究結果重視「針對特定地區與人群」酒精建議，但重要的是，「任何人都不應該獲得潛在的健康益處而喝酒，有些人甚至根本不應該喝酒。」

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲不過，也有其他研究指出，女性因飲酒對健康產生的負面影響機率高於男性。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

倫敦國王學院訪問臨床研究員拉歐（Tony Rao）博士也表示，這項研究重點擺在尤其針對老年人的心血管疾病風險分析，但酒精對於心臟、血液循環的好處，可能都被伴隨而來的肝病、癌症、憂鬱與癡呆症等風險給抵消了。

美國國家酒精濫用與中毒研究所（NIAA）引述其他研究表示，女性對於酒精的影響尤其敏感，會比男性更快出現與酒精相關的問題，而且飲酒程度不比男性高。另外，女性也更容易因酒精出現腦損傷、心臟病的影響。研究表名，每天喝一杯酒的女性與不喝酒的女性相比，罹患乳腺癌的風險增加5%到9%。

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關鍵字：

40歲飲酒喝酒心血管疾病中風糖尿病

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