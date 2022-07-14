以為是葡萄渣！喝紅酒「驚見蟑螂」嚇瘋她　酒廠回應了

▲女網友買酒遇到蟑螂，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實習記者黃麗頻／採訪報導

一名女網友分享，自己買了兩瓶紅酒， 喝完一整瓶後，發現最底部有一塊東西，原以為是葡萄渣，沒想到竟是整隻的蟑螂，另一瓶則是有蟑螂蛋。嚇得她趕緊聯絡酒商，卻沒有得到任何回應，氣憤直呼，「這樣的商家可以繼續相信嗎？」貼文一出，吸引不少網友高度討論。

日前有名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，說她買了兩瓶紅酒，喝完整罐後，發現酒瓶底部有東西，起初，原PO以為是葡萄渣，結果竟然看到有觸鬚，仔細看後才知道是蟑螂，而另一瓶還有蟑螂蛋，嚇得她直呼噁心，也忍不住開批，「這樣的東西怎麼可以出來販售？」

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文章曝光後，不少網友也崩潰，「好噁啊啊啊啊！」「再開一瓶，然後錄影一鏡到底，就可以提告求償」、「過期，裡面難免會生蟑螂」、「花一樣的錢，妳的還加料」、「紅酒燉蟑螂」、「傻眼！我要吐了」、「加料不加價」、「有蟑螂我真的不行欸」、「這瓶的特色就是『有機釀造，自然無毒』！」

不過，原PO事後有在個人臉書表示，已經與酒廠達成和解協議，且有給予相關補償。另外，《ETtoday新聞雲》記者致電該酒廠，對方說明，因為雙方溝通有時間差的問題，看到貼文後，已經有和當事人聯絡、見面，暸解實際狀況，並獲得消費者諒解。目前，業者也在調查此批酒的相關流向，後續將積極回收銷毀。