涉晟德大藥廠400萬內線交易　前法官陳永昌100萬元交保

▲前法官陳永昌因涉嫌內線交易案遭約談後，被檢察官諭令100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官陳永昌在2018年間，擔任晟德大藥廠(4123)獨立董事時，疑因職務關係，得知糖尿病新藥授權進度的利多訊息，提前透過親友帳戶買進公司股票，估計總獲利約400萬元，檢調14日兵分7路搜索約談後，台北地檢署檢察官深夜以涉嫌《證交法》內線交易等罪，諭令陳100萬元交保，同案吳姓、巫姓、唐姓3名被告各以5萬、10萬元交保。

陳永昌是司法官訓練所19期結業，曾任桃園、士林、台北、基隆地院，以及高等法院法官，現已轉任律師，14日晚間被調查局移送進入北檢時，面對記者詢問是否有內線交易，簡短回答：「沒有」。

檢調獲報，上櫃公司晟德大藥廠在2018年7月13日發布重大訊息，董事會決議與大陸華潤醫藥控股公司簽署合作備忘錄，內容是CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化，簽約金加上里程碑金為8000萬人民幣，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。

但是時任晟德獨董的陳永昌等內部人，疑因職務關係，得知這項利多消息後，在禁止交易期間內，透過親友等人買進晟德股票，共計獲利及擬制性獲利約新台幣400餘萬元。台北地檢署14日指揮調查局台北市調處兵分7路搜索，並依《證券交易法》內線交易等罪嫌疑人身分，約談陳等7人到案，釐清案情。