晟德大藥廠爆內線交易　前高院法官陳永昌獲利400萬遭約談

▲晟德大藥廠傳出獨董、前法官陳永昌等人涉嫌內線交易案。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官陳永昌在2018年間，擔任晟德大藥廠(4123)獨立董事時，疑似和研發處冼姓處長等內部人，分別因職務關係，得知糖尿病新藥授權進度的利多訊息，提前透過親友帳戶買進公司股票，估計總獲利約400萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪，台北地檢署14日指揮調查局分7路搜索並約談陳、冼等7人。

生技類上櫃公司晟德大藥廠，創立於1959年，1998年從全劑型藥廠，轉型成為台灣第一大專業水劑藥廠，2008年台灣市佔率突破70%後，決定擴大營運規模，再次轉型成為「生技工業銀行」，打造亞太最專業的生技育成平台。

陳永昌是司法官訓練所19期結業，曾任桃園、士林、台北、基隆地院，以及高等法院法官，轉任律師後，曾因捲入富商翁茂鍾相關案件，到台北地院出庭作證。

檢調獲報，晟德大藥廠在2018年7月13日發布重大訊息，董事會決議與大陸華潤醫藥控股公司簽署合作備忘錄，內容是CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化，簽約金加上里程碑金為8000萬人民幣，屬於重大利多消息。

但是時任晟德獨董的陳永昌、研發處長冼光祖，以及1名公司經理等內部人，疑因職務關係，事先得知消息後，在禁止交易期間內，透過親友等人買進晟德股票，共計獲利及擬制性獲利約新台幣400餘萬元。

台北地檢署14日指揮調查局台北市調處兵分7路搜索，並依《證券交易法》內線交易等罪嫌疑人身分，約談陳、冼等7人到案，釐清案情。