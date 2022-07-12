蔡炳坤「腦出血」如不定時炸彈！醫曝誘發原因：還好倒下時他在旁

▲蔡炳坤倒下時，柯文哲就在旁邊 。（圖／民眾提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

北市副市長蔡炳坤昨（11）晚陪同市長柯文哲餐敘時突倒下，柯文哲稱一眼就看出是中風，且緊急啟動救護措施，將蔡炳坤送醫，整個過程約10分鐘，到院後確定為出血性腦中風立即手術。胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，腦出血如不定時炸彈，還好倒下時旁邊剛好有醫生，因為若沒有馬上處理，常常造成死亡。

據了解，蔡炳坤當時一口飯菜都還沒吃，就突然身體不適，整個人倒向坐在左側的柯文哲。柯文哲見狀後立即問了一句，「左手舉得起來嗎？」蔡炳坤還回答「沒關係沒關係！」但就是無法起身，不過醫生出身的柯文哲一眼就看出是中風，因此立即啟動緊急救護措施，並要求叫救護車，同時要蔡炳坤把嘴裡的食物吐出來，整個過程約10分鐘之內就將蔡炳坤送到醫院。

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對此事件，蘇一峰醫師今（12）日也在臉書發文寫道，「腦出血如不定時炸彈」，並指出腦出血的誘發原因，「人如果常常過勞容易血壓高，而高血壓會容易造成腦出血，蔡副市長辛苦了，祝早日康復！」

蘇一峰並認為，「還好倒下的時候旁邊剛好有醫師，腦出血如果沒馬上處理，常常造成死亡。」慶幸當時有柯文哲在，能立即判斷蔡炳坤的情況，並速度作做出最得宜的緊急處置，因為第一時間處理情況很重要。

▲蘇一峰醫師於臉書透露腦出血誘因並慶幸還好事發當時有醫師在場。（圖／翻攝自臉書「蘇一峰」）