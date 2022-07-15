山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」　因1件事母子情破裂

▲ 山上徹也移送檢方。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲槍手山上徹也因殺人罪嫌送辦，宣稱犯案動機與母親沈迷統一教有關。他過去的鄰居受訪透露，山上的母親長年遭到丈夫虐待，在丈夫淫威之下只能跪坐廚房，加上長子病重，成為她依賴宗教的原因。從小目睹家暴恐怕也對山上的人格造成影響，又因母親大量捐款，被迫放棄就讀名門大學的機會，可能因此懷恨在心。

日媒Sponichi Annex報導，山上出生於1980年，而他們一家人1970年代末期至1980年代住在大阪府東大阪市。當時住在附近的居民透露，假日常聽到山上父親怒罵妻子的聲音，「在附近很有名」。另一名居民表示，當他父親大聲怒吼時，妻子全程都跪坐在廚房裡。

他們指出，山上父親工作認真，但酒量很差，經常喝得爛醉睡在路上。他在1985年自殺身亡，山上一家人也在一年後搬離。而山上的兄長從小重病，他們的母親在家庭帶來的龐大精神壓力之下，最終只能仰賴統一教帶來慰藉。她便曾向熟人坦言，「家庭生活很困難，丈夫也去世了」，宣稱是統一教救了她。

根據日本世界和平統一家庭聯合會（舊稱統一教會）說法，山上母親約在1998年入會，正是她擔任建設公司社長的父親病逝的時期，入會後不到一年內就賣掉她繼承的土地和在奈良的住宅。身邊親友估計，她獻金給統一教的金額達到1億日圓（約新台幣2159萬元），包括丈夫的5000萬日圓保費，最後在2002年宣告破產。

山上從小目睹母親遭父親虐待的殘酷景象，也有鄰居看過山上一家人外出時，年幼的山上緊抱著母親的腿的樣子，「至今仍印象深刻，對孩子們來說，父親竟是那麼可怕的存在。」

但也有人指出，山上母親加入統一教後，母子感情生變。當時山上就讀高中三年級，考上奈良縣內屈指可數的學校，卻因經濟困難而放棄讀大學。山上在調查中也供稱，從10幾歲就憎恨統一教會。

一名了解山上大阪生活的女性表示，她絕對不認同槍擊，但認為他可能是受到家庭狀況影響，母親大量捐款打亂他的人生，導致他心理崩潰。

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