兒槍殺安倍！山上母親向統一教「獻金1億」　伯父痛揭她30年捐款史

▲槍殺安倍晉三的41歲現行犯山上徹也遭移送。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，41歲男嫌山上徹也供稱是因為母親迷信來自南韓的「統一教」，又懷疑安倍與宗教有關才痛下殺手。山上的伯父15日受訪稱，山上的母親入教同時就捐出2千萬日幣，靠著領保險金、賣房地產至少獻金1億日幣，破產仍在捐款，事發後暫居伯父自宅，神情疲憊，但從未開口談論槍殺案。

根據共同社、讀賣新聞報導，槍殺安倍的山上徹也向警方供稱，因為怨恨母親迷信的日本「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教會），不斷大額捐款導致家庭經濟困頓，原本計畫殺害教會高層失敗，才會轉而槍殺安倍晉三。山上的77歲伯父15日接受日媒聯訪表示，山上的母親在孩子上小學時就開始參加統一教的活動，「破產後仍繼續捐款。」

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▲山上徹也的伯父表示，山上母親剛加入統一教會（舊稱）就捐了2千萬日幣，就算破產也還在捐款。（圖／路透）

山上的母親在8日案發下午，從奈良市叫車前往山上伯父的家中，並暫居下來。山上的伯父表示，她疲憊不堪地看著事件的新聞，但沒有做出反應，關於事件也沒有說過什麼話，「如果有什麼想法的話，現在應該早已退出（教會）了吧。」伯父又說，「因為統一教會，（山上一家人）無法正常過生活。」

世界和平統一家庭聯合會曾在記者會上提到，山上的母親是在1998年左右入教。然而，山上的伯父卻說，她是在1991年左右開始宗教活動，幾乎在入會的同時就捐給統一教會2千萬日幣（約新台幣440萬元），不久後又捐了3千萬日幣（約新台幣660萬元）。在經濟拮据下，山上母親仍頻繁訪問統一教本部所在的南韓。

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伯父表示，山上4歲時父親去世，母親從保險金中領取資金，還賣掉她從自己生父那繼承的房產與公司土地，直到2002年破產為止，山上的母親已經捐款約1億日幣（約新台幣2200萬元）。伯父說，原本還會給予山上家經濟支持，但因為他母親持續捐款，最終在1994年停止援助，過去山上為了解決哥哥與妹妹生活窮困的情況，2005年嘗試輕生領保險金。

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