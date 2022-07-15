韓元貶值創13年新低！兌美元跌破「1320大關」　升息恐致經濟蕭條

▲韓元持續貶值，15日兌美元匯率突破1320元大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前曾擔心美國大幅加息，將損害世界最大經濟體、減緩全球經濟成長，韓元跌至13年以來最低水準，今年跌幅超過8%，貶值幅度大於新台幣，今（15）日上午開盤以來韓元兌美元匯率又跌破1320，為自從2009年4月30日以後，時隔13年2個多月再度跌破1320大關。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓首爾外匯市場15日上午開盤以後，韓元兌美元便跌破1320元大關，來到1323.0元，超過12日的1316.4元，隨著出口成長趨緩，加上俄烏戰爭所導致的全球通膨現象，使得民間消費市場萎縮，外界擔憂高物價、高利率、高匯率恐怕會讓南韓的實體經濟亮起紅燈。

報導指出，韓國銀行金融通貨委員會曾於本月13日首次歷史性升息2碼（0.50%），將基準利率提升至2.25%，創下1999年以來最大幅升息紀錄，其決策的主要背景在於防止韓元持續貶值、遏止快速攀升的通貨膨脹。

報導分析，提高利率恐怕會縮小企業投資的空間，進而導致更快進入經濟蕭條，而韓國銀行提升基準利率，也會加重利息負擔，進而導致家庭消費市場萎縮。

延世大學經濟系教授金正湜（김정식）指出，「若美國提高利率導致經濟蕭條，則將會跟著影響南韓出口。我國（南韓）也不得不跟著調升利率，導致經濟不景氣的狀況持續。」

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