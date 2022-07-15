安倍「國葬」是否邀台灣人士出席？　日外相林芳正：將進行討論

▲副總統賴清德12日至東京增上寺參加安倍葬禮。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，葬禮僅限受邀的近親與重要人士出席追思，台灣副總統賴清德以私人身分赴日弔唁，被視為台日斷交後50年來最大突破。日本外務大臣林芳正15日在記者會上被問到，秋季為安倍舉行「國葬」時，是否會安排台灣人士出席，他表示政府未來將進行適當討論。

▲總統蔡英文在台北弔唁會場，為已故前首相安倍晉三獻花哀悼。（圖／路透）

根據每日新聞報導，台灣副總統賴清德11日赴日弔唁前日相安倍晉三，被日媒捕捉到與駐日代表謝長廷一同步入安倍東京自宅，同日傍晚也前往增上寺參與守靈儀式，12日中午也被拍到出現在增上寺的家祭現場。

日本外務大臣林芳正12日被問到有關「台灣副總統抵達日本，成為現任高官訪日的罕見特例」一事，他回答，「關於您剛才提到的人物，我知道他是為了參加前首相葬禮來日，完全是私人的訪日行程。」對於部分人士認為他用「您提到的人物」代稱賴清德是出於對中國政府的考量，林芳正15日回應，他當時只是接續著提問回應而已。

另外，林芳正15日在記者會上被問及，秋季將為安倍舉行的國葬是否會安排台灣人士出席。他只說，「包含海外人士的參與在內，政府今後將進行適當的討論。」並未給予明確回覆。

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