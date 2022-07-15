日本9月為安倍晉三舉行國葬　地點出爐！國家全額負擔

▲ 日本自民黨總部設置安倍靈堂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，首相岸田文雄14日宣布，將在今年秋天為安倍舉行國葬。根據政府相關人士說法，國葬時間將落在9月，地點在東京都千代田區的日本武道館，由國家全額負擔。

日媒TBS NEWS DIG報導，政府相關人士透露，正朝9月於日本武道館為安倍舉行國葬的方向，協調相關事宜，費用料全額由政府支出。

此前，岸田14日傍晚在記者會上說明，安倍是日本憲政史上任期最久的首相， 8年8個月任期中，包括東日本大地震復興、日本經濟復甦及日美同盟的重要外交舉措，都彰顯安倍在內政與外交上的巨大貢獻，因此決定今秋以「國葬」形式舉辦葬禮，也希望在哀悼安倍的同時，日本社會能展現不屈服於暴力、堅守民主主義的決心。

內閣官房長官松野博一15日上午則說明，安倍是在位最久的首相，助選演說中遭槍擊而死，國內外紛紛表示哀悼，將與安倍遺屬等人士協商相關事宜，也將考量海外重要人士是否出席、內閣會議時間，日程、地點和規模都在協調中。

日本法律對「國葬」沒有明確定義，戰後唯一曾舉行國葬的前首相為1967年逝世的吉田茂，由內閣會議考量其生前功績決定，1810萬日圓費用全由國家買單。近年來前首相的葬禮多為內閣及所屬政黨通支付的「合同葬」形式，安倍叔公、前首相佐藤榮作則以內閣、自民黨及民間支持人士共同負擔的「國民葬」形式舉行。

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