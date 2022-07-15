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強大醫療團隊支援全中運！　花蓮動員全縣資源守護選手安全

▲▼衛生局設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼衛生局設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國中等學校運動會今年4月因疫情延賽，復賽在7月1日起分3階段進行，來自台灣各地運動好手紛紛展現堅強實力，爭取最佳成績與榮耀，為了在嚴峻疫情下順利完成這項全國賽事，花蓮縣衛生局協調組成菁英醫護團隊，守護選手健康與安全。

花蓮衛生局表示，今年動員縣內6家醫院、花蓮縣醫師公會、
台灣洄瀾緊急救護協會、3家民間救護車公司組成菁英醫護團隊，規劃出動醫師158人次、護理師356人次、救護員173人次、救護車173車次支援全數賽事，花蓮縣長政府徐榛蔚希望所有人感受安全的競賽環境與專業的緊急醫療守護。

▲▼衛生局設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，全中運經縣府跨局處籌畫達2年，期間備受疫情考驗，衛生局所承擔的醫護組，功能在於整合縣內緊急醫療資源做最專業的規劃，7月1日起至27日全中運復賽期間，於15項賽事及洄瀾之夜中設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務不能逾越標準賽事處置規則，專業協助選手安全並盡力維護順利完賽，也同步與縣內所有急救責任醫院合作，對於傷情嚴重經救護車後送醫院急診治療的選手與傷患給予最立即性的醫療處置。

▲▼衛生局設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥進一步說明，全中運賽事醫護站支援人員由衛生局與各急救責任醫院評估賽事風險後特別遴選，來自急診、骨科、神經外科、一般外科專業醫護人員，均是緊急救護支援經驗豐富的一時之選，更有多名經花蓮縣災難醫療隊完整訓練之隊員參與，無論醫師、護理師或救護員，都在賽事期間展現醫療隊訓練成果，現場應變與縱向橫向聯繫迅速專業，衛生局也藉由縣內各項大型活動救護站運作，作為隊員實地應變機會，以測試各醫療隊員問題處理及危機處理能力。衛生局特別邀請慈濟醫院急診部劉松維醫師針對空手道、跆拳道、角力、卡巴迪、拳擊等賽事可能導致的傷情與標準處置原則，為支援醫護人員進行教育訓練，以提升特殊且激烈的賽事支援的專業性。

▲▼衛生局設置醫護站，第一時間處理各比賽場地緊急醫護任務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

賽事醫護站特別遴選急診、骨科、神經外科、一般外科專業醫護人員，均是緊急救護支援經驗豐富的一時之選。
 
朱家祥指出，今年全中運會競賽場地包含河川地與水域，全中運競賽成績攸關全國菁英選手後續升學與進階資格，醫護站規劃設置與支援醫護人員訓練需要更嚴謹也具挑戰性。去年起衛生局即啟動全中運醫護組分工，協調最適當的醫療資源、評估各項賽事風險與競賽規則、盤點賽場鄰近醫療資源與傷患後送動線、實地場勘醫護站設置地點、製作醫護組工作手冊、全面發展電子化傷情通報系統、醫護及後勤人員教育訓練等，各項準備工作縝密流程都是為了讓選手比賽有良好的安全維護，並能即時因應賽事期間各賽場特殊事件。
 
花蓮衛生局特別感謝支援賽事的慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院、台灣洄瀾緊急救護協會醫護人員，在因應疫情忙碌的情況下，仍獲醫療界全力相助，並期許大家共同努力打造安全的全中運。

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