陳時中嗆侯友宜本位主義　「心裡面覺得自己是二等公民」

▲林佳龍接受網路媒體「官我什麼事」專訪。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜近日拋出「新北市民不是二等公民」、「不要站在陽明山要站在觀音山」等語，引發政壇熱議，民進黨市長參選人林佳龍近日接受網路節目「官我什麼事」專訪回擊，侯友宜的說法就是本位主義，陽明山有一部分在新北市，對市民來說雙北市一個生活圈，新北則要自己跟世界連結，做國際性的都市。

林佳龍近日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪回應，侯友宜的說法就是本位主義，事實上，侯友宜不了解， 其實陽明山有一部分在新北市，新北市有很多的地方在陽明山，這根本不矛盾的問題，還有新北的一些公務人員訓練中心也是在陽明山上。

林佳龍直言，這種思維其實就是本位主義，對市民來講，他生活圈就在大台北，所以人們的移動不會說今天開車，到了這個邊界，就不同的城市，雙北就是一個生活圈。

至於二等公民一說，林佳龍表示，這個心態的問題，「你心裡面覺得自己是二等公民就會覺得這樣」，事實上，新北現在的問題是，它有一些地方沒有辦法超越台北，不要講說社會福利，比如說老人在裝假牙的補助，那新北就不如人。

林佳龍說，很多城市的發展，新北就是台北的衛星城市，在這12年來侯友宜的治理之下，可是新北不是要向台北看齊，新北是要超越台北，新北要做自己，新北要有雄心壯志，新北要有自己跟世界連結，做一個國際性的都市。