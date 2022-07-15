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南投4死1重傷槍擊血案　侯友宜憂：已造成治安動盪

記者崔至雲／新北報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)下午傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，一人一槍、手法乾淨俐落，短短時間即奪走4人性命，僅有81歲的老董賴敏男倖存，但賴頭部重傷，目前仍在加護病房中，尚未脫險。對此，新北市長侯友宜回應，重大的槍擊情形已造成治安動盪，相信警方在第一時間一定會全力擊兇、快速破案。

初步調查，槍手身形高大，身高約180公分，昨下午闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟、劉姓課長、賴敏男女兒、及張姓女主任「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院搶救中。

這起槍擊命案震驚全台，警方第一時間追查，研判歹徒行兇後沿著草屯往霧峰逃逸，今凌晨1時許掌握嫌犯行蹤後，由草屯警方支援，荷槍實彈前往霧峰中投公路附近的鐵皮屋部署，準備攻堅捉人，但卻發現早已人去樓空，目前警方仍積極偵查，希望早日捉拿兇嫌歸案。

侯友宜今（15）日出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮時，媒體詢問到此議題，原本已準備離開會場，特別停下腳步回應，面對重大的槍擊情形已造成治安動盪，相信警方在第一時間一定會全力擊兇、快速破案，穩定治安，治安是大家的，警察加油、大家加油。
 

▲▼新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

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