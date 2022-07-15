新北市府否認「衛生局同意才出車」！恩爸怒轟：要基層消防揹黑鍋

▲恩恩爸質疑，市府現在想將責任推卸給辛苦的基層消防。（圖／資料照）

記者莊智勝／新北報導

新北市染疫病逝男童「恩恩」事件延燒，新北市政府日前已提交相關報告給指揮中心，內容首度否認「衛生局同意才派遣救護車規範」。今(15日)恩恩爸受訪指出，市府說法前後不一，「現在是誰的問題？所以是消防局搞錯SOP？空等衛生局都是基層消防的錯？」恩爸還怒批，新北市衛生局一直說有橫向聯繫專線，「但打過去、那頭就接起來，才叫專線吧！」

指揮中心發言人莊人祥昨表示，新北市政府在7/4第一次回函，明白表示送醫規範都有依照中央去年和今年初的指引，消防局局長和侯友宜市長都表示依照中央指引做法，因此新北市政府完全了解中央有生命危險就應直接叫救護車的指引。指揮中心7/6有再次發文追問，新北市政府第二次回函有否認中央要求衛生局同意才派遣救護車的規範，但新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，有矛盾和不合常理部分，會請新北市再提出說明。

針對新北市府首度否認「衛生局同意才派遣救護車規範」，恩恩爸今氣憤地說，新北市府說法前後不一，一開始說遵照中央指引，要衛生局同意才能派遣救護車，人證、物證都有，錄音檔也很清楚，消防局確實有說要經衛生局同意，「衛生局找不到人不能直接派車，會被罵，這麼明顯的事實，市府卻說他們(消防)可以不用經過衛生局？讓我感覺市府想把整個責任推卸給辛苦的消防基層弟兄！」

恩恩爸質疑，如果派車不用經衛生局同意，那麼當初第一通電話打給消防時，就已經明確告知恩恩陷入昏迷，「請問消防局還在等什麼？病人昏迷不出車，還在那邊空打電話給衛生局？所以都是消防局的問題囉？要讓消防擔這個黑鍋、讓值班的基層弟兄揹鍋嗎？市府態度很奇怪，前後完全矛盾不一致，這樣的說法，是要讓消防去死囉？」

恩恩爸痛批，新北市府號稱防疫超前佈署，建立橫向聯繫專線，但消防局打電話找問生局，打了5通、30幾分鐘找不到人，「包含我自己也打了3通給中和衛生所，也都沒人接。衛生局針對失聯都不用解釋，這代表的確沒有專線阿，專線就是電話拿起來一撥、那頭就接，這才叫專線。衛生局在鬼扯，不知道隱瞞什麼，責任撇得一乾二淨。」

從中央指引的送醫SOP中，明確說明「緊急狀況直接出車，同步積極聯繫醫院與衛生局、或衛生所」，恩恩爸怒轟，從洩漏的音檔、或譯文，消防都在聯繫衛生局，沒有同意就是不能出車，當下新北的SOP就是要找衛生局，「還可以說自己沒有獨創SOP，公然說謊，前後都圓不起來，整個新北市府超級矛盾！」