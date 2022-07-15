柯志恩嗆邁：知道高雄霸凌問題多嚴重？　精神科醫師打臉了

▲柯志恩居家隔離拋「反霸凌」政見，嗆邁：知道高雄問題多嚴重？（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前拋出反霸凌政見，並直言六都校園霸凌成案數字高雄「一支獨秀」，點名高雄市長陳其邁有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？對此，過去曾參與鳳山少女霸凌案、執業30年精神專科醫師林耕新跳出來反擊柯志恩，強調「這問題很簡單，他來替陳市長回答就好」。

林耕新說，去年初發生鳳山少女霸凌案震驚全國，當時其邁市長指示他會同研考會立刻成立「府級反霸凌調查委員」，很快集合精神科醫師、執業律師數十人成立專家小組，第一個案例當然是「鳳山少女集體霸凌案」。

▲鳳山女孩遭包圍潑飲料、甩巴掌霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

他說，記得第一次調查會議二十幾人從早上7:30開到下午2:00，有少年隊、校方代表、家長、受害學生家屬、教育局代表⋯，因為牽涉學生太多（高達十位左右），訪談後續又開了多次會議，終於達成共識，細節基於隱私不便透露。那個案例後，一群專家用最嚴謹且專業的態度面對每件被通報校園霸凌案，由於具備強大公信力，案量蜂擁而至（也就是柯言的案量特別多）。

對於柯志恩質問，「面對高雄市校園霸凌層出不窮，高雄市政府做了通報，然後呢？」林耕新表示，然後就是我們這群專家近乎義務在疫情期間隨時開線上會議、相關人士接受訪談（逐字稿）、不斷地深入調查，完成一份份專業報告，達到勿縱勿枉的目標，並儘可能讓拿到報告的雙方沒話說。

▲林耕新表示，陳其邁是全國第一個嚴肅看待霸凌案而責成醫師、律師組成府級調查小組，主動介入學校。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

至於柯志恩嗆邁「有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？」林耕新說，答案是，他不只有意識到，還是全國第一個嚴肅看待霸凌案而責成醫師、律師組成府級調查小組，主動介入學校。他強調，不諱言，以往全台學校確實多採息事寧人態度處置，但自此高雄市各級學校莫不繃緊神經，生怕府級委員主動調查，沒人敢再「吃案」。而這就是柯批評高雄竟「一支獨秀」的原因之一。

另外，柯志恩建議系統性反霸凌課程，由學生扮演加害者、受害者及目睹者角色。林耕新表示，教育博士提出的意見他不敢評論，但只能意會她大概是在說「同理心」，同理心訓練正好是精神科的專業，他也沒看過要模擬一個打人、一個被打，還要一個看人家被打，這樣才會有「同理心」，這也拜託各位先進指導一下。

最後，針對柯提要補足輔導人員的問題，林耕新表示，這個連小學生都知道，如何補？經費在哪裡？隨便問問就好！而他內心OS則是，其邁市長已經都跳到律師醫師的等級，妳還再講增加輔導人員？

▲柯志恩主張儘速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。（圖／記者賴文萱攝）