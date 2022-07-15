曝林智堅很珍惜讀國發所機會　鄭文燦：他出席率還蠻高的

▲鄭文燦9日幫林智堅輔選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，引發討論，甚至被酸是「抄跑堅」。對此，桃園市長鄭文燦表示，選舉歸選舉，論文歸論文，據他了解，林智堅很珍惜國發所在職專修班的機會，出席率還蠻高的，不要為了選舉攻防，就否定一個研究所、一個學校。

鄭文燦15日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪。對於林智堅中華大學科管所碩論，鄭文燦說，林智堅參加竹科研究報告民意調查、資料處理，所以其指導教授說可以此為基礎來寫；林志堅2008年5月完成論文，6月口試，教授7月才把竹科研究報告事交給竹科管理局。他呼籲，不要因單一事件攻擊學校，林智堅、國民黨新竹市長參選人林耕仁、新竹縣長楊文科都是中華大學（科管所）碩士，林智堅跟楊文科的指導教授還是同一人。

鄭文燦也說，選舉歸選舉，論文歸論文，台大方面林智堅跟國安局長陳明通已對外說明，但他認為林應整理寫論文過程中的草稿、架構修改、時序上早於另個研究生余政煌的東西給大家知道。

鄭文燦透露，林智堅很珍惜國發所的在職專修班，所以自己了解的情況，是林出席率還蠻高的，是非常珍惜這樣的機會。

身為台大畢業生，鄭文燦也表示，不管怎麼說，台大給予學位得經過一定程序，非一個指導教授、口試委員可以決定，論文也要符合規定，事實上並沒有浮濫給學位的情況，不要為了選舉攻防，就否定一個研究所、一個學校。他不知道學術委員會如何處理論文，但選戰按照步驟走，論文要清楚、合理地說明。

被問對林智堅年底勝選有無信心，鄭文燦回應，林智堅現在微幅領先，但需要更努力，林對桃園的熟悉度正在累積，自己從旁觀看，林在任何場所的發言都蠻得體。我們內部隨時會做民調，但不需要對外公布，最重要的是讓選民能不斷擴大支持基礎，有國民黨民調指張善政贏過林智堅，這跟自己了解的有點落差。

鄭文燦說，他會盡力幫忙林智堅，至於扮演什麼角色會再評估，會以謹慎態度來看選情，票數也不做預估，選舉剛開始而已。