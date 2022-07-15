拋新北政策擘劃藍圖　林佳龍：打造大台北「雙子星城」

▲林佳龍接受「官我什麼事」專訪。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨提名無任所大使林佳龍出戰新北市長，林近日接受網路節目「官我什麼事」專訪表示，國際首都或大都會基本上都是雙子星城，大台北是蛋黃在台北市、蛋白在新北市，新北市必須串連環狀線的車流、物流、人流、金流，進行宏觀的規劃。

林佳龍近日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪表示，他過去在台中市長任內就是區域治理的領頭羊，而大台北是一個甜甜圈，裡面核心區是台北市，可是外面的台北縣升格為新北市，12年來也會發現，新北市儘管升格但是不一定有升級，可是，新北實際上可以帶動台北，如果升級了，整個會帶動首都圈整體的發展。

林佳龍舉例，國際上的首都或者大都會，基本上都可能是雙子星城，比如Minnesota（明尼蘇達）。而大台北市是蛋黃在台北市、蛋白在新北市，新北市這些年因為缺少比較好的宏觀的規劃，所以就流於一般縣市比較零碎的建設或者服務。

林佳龍說，他提出「首都圈12門課」在交通議題上，第一個訴求就是在迎接環狀線，新北如果能把未來環狀線的車流、物流、人流、金流、資訊流串連起來，其實整個首都圈1000萬的人口就可以在這裡四通八達、暢行無阻。

另對於青年政策，林佳龍說，年輕人作為三明治世代，除了自己要活下去，還要面對要不要養父母、要不要能夠生孩子等問題，涉及居住正義、托老托幼福利措施、創業輔助等議題，例如女性凍卵政策，以及社會住宅和平價住宅政策。他說，新北什麼不多，土地很多，隨著交通的發展就可以做以交通為導向的開發，一定要站在年輕人的角度，並用社會投資去創造托老托幼的就業人口。

林佳龍表示，台灣現在最重要要成為一個正常國家，除了正名、制憲、加入聯合國等高度政治的議題外，就是國土改造、區域均衡發展，只有均衡才有發展。他說，台灣在民主化了，已經3次政黨輪替，可以平心靜氣坐下來，做整個國土的重劃、區域的均衡發展，這些都是未來台灣要邁向正常國家，要去來完成的挑戰、重要的改革。