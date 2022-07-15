台中木乃伊是真屍！館方證實：20年來他都在　網嚇瘋「以為複製品」

▲國立自然科學博物館展出真實的木乃伊，引發網友討論。（圖／翻攝自《國立自然科學博物館》粉專，下同）

記者張乃文／綜合報導

台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」引爆話題，不少人趁著假日前往朝聖。不過，除了南部看得到「殭屍」外，台中的國立自然科學博物館內的生命科學廳，展區近期也變得別熱鬧，廳內保存了兩千多年的古埃及「木乃伊本人」，館方透露「這20年來他一直都在」。網友驚訝表示，「看了這麼多次，到今天才知道是真的。」

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽6月正式開幕，一系列逼真殭屍展品，引發各界熱烈迴響。而國立自然科學博物館則在臉書分享，「最近好多人來探望我們木乃伊兄」，也讓「死後的世界」展區變得特別熱鬧。但館方要嚴正聲明「別再懷疑木乃伊是假的」這尊是兩千多年前保留至今的「古埃及木乃伊本人。」

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館方表示，因為處理手法、保存狀況完全符合世稱史學之父Herodotos所謂的「上等高質木乃伊」，除了展現古埃及人防腐技術、震撼展示效果，還具有極大的研究潛力，「是相當有價值的標本收藏。」且這個展區在暑假更開放了「夜間參觀」，7、8月每週六、日延長開放至19：00，但也提醒會怕的民眾「自行評估，千萬毋通勉強。」

網友們看到貼文後驚訝表示，「去看了他這麼多次，到今天才知道他是真的！」「我都以為是複製品」、「第一次無預警的逛到這裡，看到木乃伊本尊，有被震撼到，端詳了好久，真的保存的很好。」有人則分享「記得當年木乃伊剛展出時盛況空前啊！人潮滿滿滿～」館方則回覆「嘿啊～木乃伊只是在大家的記憶裡沉睡了，這20年來他一直都在喔～」

▲▼國立自然科學博物館的生命科學廳7、8月延長開放至晚間7點。