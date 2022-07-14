6000萬房做「愛家守則」保證　名醫恐嚇妻「10拳打死妳」賠慘了

▲台中高分院判施男應該支付1000萬元給妻子沈女。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名施姓醫師與沈姓妻子簽下「愛妻守則」，承諾不跟施男前妻聯絡、不外遇、不對妻兒言語以及肢體暴力，若發生上述情況將賠償台中七期房產一半產權或是3000萬現金。不料8個月後施男在美國毆打沈女，還威脅「信不信10拳在這打死你跟女兒，也沒人知道」，沈女返台後要求履行協議鬧上法院，二審判施男應支付1000萬，可上訴。

▲施男與沈女簽下協議書，以台中七期房產一半產權或3000萬元當作賭注。（圖／ETtoday資料照）



判決書指出，在台中某醫院擔任醫師的施男，曾與同為醫師的莊女結婚，離婚後與沈女結婚。2017年1月兩人簽下協議書，內容寫下「我施男，若再跟我前妻私下聯絡，若以各種方式和任何女生曖昧不清、有外遇、有任何欺騙、隱瞞等行為；或對沈女及小孩有任何肢體或言語上的暴力等。以上任何一點，若有再犯，雙方直接離婚處理，小孩無條件歸女方，贍養費每月5萬台幣，精神賠償費用為房產一半的產權或等值現金3000萬」等語。

沈女主張，同年8月父親節當天一家3人在美國加州，她跟施男發生衝突，施男竟持吹風機打她腿部，還出言恐嚇：「妳信不信我10拳內就可以把你和甲女打死在這，也不會有人知道！」

隔年2月又發生施男向沈女討要金錢未果，口出惡言。在美國衍變成刑事案件，施男威脅沈女禁止出庭。事後施男還因此遭判有罪在美國入獄。

2018年2人返台協議離婚，施男表示是因為沈女不斷質問是否有婚外情，不讓自己休息，為了阻止沈女不理性行為，才會簽協議書。加上「房產一半的產權」有打上大大的「？」顯示不同意內容，但當時被沈女搶走離開。

▲台中地院一審駁回沈女的請求。（圖／ETtoday資料照）



台中地院以協議書無效，一審駁回沈女的請求，沈女不滿上訴二審，並將金額縮減為1000萬與每月贍養費5萬。

台中高分院認為，不管施男是打圈或是打上「？」，但該協議書字數不多，一眼即可看到完整內容，不可能對內容不了解。除了房產其餘內容，如3000萬等均為雙方合意。

法官查看沈女傷勢照片，認為確實有遭吹風機毆打，以及緊急保護令等。二審改判應支付1000萬元，但駁回每月5萬贍養費，施男可上訴。