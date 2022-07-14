被移動豪宅A到！　台中姨霸氣回：管他賓利...只在乎我行事曆

▲台中一名謝女遭千萬賓利撞上，霸氣笑回不管賓利，只管我的行事曆。（圖／記者許權毅拍攝、當事人提供）



記者許權毅／台中報導

台中台灣大道8日下午發生「千萬級擦撞事故」，一輛灰色直行轎車遭中線千萬賓利硬切撞上，雖然車子刮花但所幸人均無事。遭撞的灰車駕駛謝女經由兒子才得知，撞上自己的是千萬賓利，不過當時正要趕去上課的謝女反說「管他什麼利，我看的是我的行事『曆』」，一句「霸氣單押」，讓許多網友笑翻，謝女也說，謝謝大家，人平安最重要。

事發在8日下午2時許，60歲的謝女駕駛灰色轎車行駛在台灣大道上，不料被53歲古女開著賓利從右側撞上，造成賓利左後車身刮傷，灰車右前車頭受損。

▲賓利左後車身輕微擦傷，灰色轎車則是右前車頭損毀。（圖／當事人提供）



謝女為台中知名命理老師，當下正準備到沙鹿授課，沒想到發生車禍行程全部被打亂，急得向接下來的單位聯繫，謝女兒子說「媽媽，一台賓利耶，一台千萬房子在路上跑」，沒想到謝女回「管他什麼利，我只管我的行事曆，我只想著後面要怎麼安排」，謝女坦言當下心裡還是有慌張一下，但主要是想著工作延宕，對別人不好意思。

▲謝姓命理老師笑說，人平安最重要，車子只是代步。（圖／記者許權毅拍攝）



一句「我只管我的行事曆」，許多網友直接笑噴直呼「行事曆姨」太可愛。謝女則笑說，感謝大家，還好只是輕微擦撞不嚴重，現在都交給雙方保險公司處理，出門在外順利就好。

台中第六分局警方表示，雙方皆無酒精反應，初判為古姓女子變換車道不當，詳細肇事原因仍待釐清。