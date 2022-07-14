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確診童腦瘤亡！台中彰化不同調　媽見不到最後一面崩潰：想抱抱他

記者白珈陽／彰化報導

彰化一名5歲男童確診康復後，突然頭部劇烈疼痛，緊急送醫發現他罹患腦瘤，轉診到台中榮總後，於13日宣告不治。男童遺體目前放置彰化殯儀館，對此，殯葬業者今（14）日出面質疑台中彰化不同調，為何接體時被台中榮總要求要以確診規格處理，但回到彰化又被要求以一般件處置，也因為這樣導致家屬無法見到孩子最後一面，讓家屬悲痛不已。

▲▼ 5歲確診男童腦瘤不治，媽媽見不到他最後一面，殯儀館痛哭失聲 。（圖／記者白珈陽攝）

▲ 5歲確診男童腦瘤不治，媽媽見不到他最後一面，殯儀館痛哭失聲 。（圖／記者白珈陽攝）

一名女網友12日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，朋友的小兒子日前確診，隔離加上自主管理已超過14天，但PCR後CT值仍偏高；孩子近日出現頭痛的情況，由於過去也有類似症狀，起初就醫被診斷為鼻竇炎，先使用藥物控制。

然而，男童上禮拜天突然頭部痛不已，甚至痛到會打自己的頭，家屬立刻將男童送往彰濱秀傳急診，但因設備問題，12日緊急轉往台中榮總檢查。檢查發現男童有腦瘤，於13日凌晨開刀降腦壓，但現在無論是燈光、身體、腳板刺激，都無法引起孩子反應，「醫生說，現在只能等待奇蹟，否則可能有腦死或植物人的可能」。但男童經過院方搶救後，昨凌晨仍因腦壓持續上升，送開刀房途中急救無效不治病逝。

▲▼ 5歲確診男童腦瘤不治，媽媽見不到他最後一面，殯儀館痛哭失聲 。（圖／記者白珈陽攝）

▲男童靈堂設置在彰化殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

彰化縣政府表示，經初步了解，蔡姓男童一家經濟並不寬裕，媽媽是作業員，爸爸則是青農返鄉，目前從事農業管理人員，經濟狀況並不佳，母親目前懷有身孕，尚有10歲的哥哥就讀國小三年級。為節省家庭生活開銷，並考量就學接送安全性，全家暫住親友家，而男童遺體目前則放置在彰化殯儀館。

此外，男童父母均染疫，媽媽已解除隔離，爸爸仍在隔離當中，而對於兒子的離世，媽媽相當自責，覺得是否是自己傳染給他，才讓男童這麼早離世。

由於台中榮總要求殯葬業者以確診規格處理男童遺體，讓家屬無法見到男童最後一面。對此，男童母親今早接受媒體訪問時痛哭失聲，「我連最後的擁抱都沒有，他應該很害怕」。

此外，殯葬業者也出面提出質疑，不明白為何台中榮總要求以確診者作法處理，但回到彰化則以一般件處置，也因為這樣可能造成家屬的遺憾，殯葬業者更是難為。

▲▼ 5歲確診男童腦瘤不治，媽媽見不到他最後一面，殯儀館痛哭失聲 。（圖／記者白珈陽攝）

▲彰化縣議員陳銌銌到場關心。（圖／記者白珈陽攝）

業者也提出，如果在彰化以一般件處理，為何男童遺體要封兩層屍袋，還放進彰化殯儀館內的確診死亡專區冰櫃內，這樣的作法也讓業者摸不著頭緒，但為了要保護家屬以及員工，業者也只能照做，目前只希望相關單位能給個回應，也讓男童得以早日圓滿。

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