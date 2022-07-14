建商不甘豪宅遭法拍　索450萬搬遷費遭拒…抓狂拆成廢墟！

▲廖姓建商不滿自己房子遭法拍，竟找來工人將房子亂拆一通，債權人點交時見慘狀傻眼，台中高分院改判廖男毀損他人物品罪3個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

台中廖姓建商與周姓妻子因不甘所居住的房子遭法拍，對新屋主陶姓女子恐嚇稱「不補貼搬遷費，就要拆房子」、「就算付出更大的代價也甘願」，後來果真雇來工人大搞破壞，將天花板打出大洞、木柱扶手都鋸斷，餐廳廚具全拆光，連頂樓都拆得面目全非。而法院一審認為廖姓夫婦僅是「拆走所有物」獲判無罪；檢察官上訴後，台中高分院則認為廖姓夫婦漠視法院執行命令，無端損害債權人財產，逆轉改判有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，廖姓建商與周妻原本住在廖男弟弟名下一間房子，但該建物連同土地遭強制執行法拍，由陶姓女子拍定並繳足價金，並將點交事宜委由吳姓男子處理。

但廖姓夫婦對此大為不滿，先是恐嚇對方「若不付搬遷補償費，就要破壞建物」，又對吳男傳LINE道「我一定要拆」、「我就算付出更大的代價也甘願」，吳男轉達陶女後，雖然心生畏懼但未答應給錢，廖姓夫婦心有不甘，果真狠下心雇用工人大肆破壞房屋，將客廳、房間天花板打爛，木櫃及木柱鋸壞，車庫、視聽室亂砸一通，餐廳中島、廚具拆光光，甚至頂樓物件都拆到不堪使用，之後吳男與執行人員到現場進行點交時，看到房屋被破壞的誇張慘狀都超傻眼。

廖男先是供稱，他那些訊息是表示經過事務官同意，在不破壞主結構前提下，能拆回自己花錢買的電器物品跟家具，「付出代價」是指自己有擔當、決定拆除房內物品，並表明不會要求搬遷費之意，且有些是工人自己拆錯，並無故意毀損犯意。

而陶女丈夫向法院表示，當初有向廖姓夫婦說願意出50萬搬家費用，但對方卻獅子大開口要求到450萬，因為價錢太高已表明不可能，廖男就說「該拆的東西都要拆走」，當時就已擔心他會破壞裝潢，但拆走屬於他們的東西，也不至於要將房子破壞成這樣。

台中地院一審認為，廖姓夫婦有詢問過事務官，在不破壞主結構前提下，主觀上可將這些自己花錢的物品取走或拆卸，應認廖姓夫婦不具有損壞他人之物的犯意，因此判他們無罪。

陶女不服提出上訴，台中高分院重新檢視後，認為該建物在點交前裝潢宏美、設施完善，廖男僅因其住處遭法拍勢必遷出，拱手他人，情感上難以接受，竟破壞陶女依法取得的財產，損毀屋內裝潢及設施，漠視法院執行命令，挑釁法院公權力執行，犯後猶否認犯行，不具悔意，且破壞的範圍不小，依觸犯毀損他人物品罪，改判有期徒刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。