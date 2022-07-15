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大陸 大陸焦點 特派現場

陸爆爛尾樓停貸潮　銀保監會：引導金融機構市場化參與風險處置

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲大陸多地爆出爛尾樓停貸潮。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地爆出爛尾樓停貸潮，對此，大陸銀保監會14日回應，表示將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

根據《央視財經》報導，銀保監會有關部門負責人表示，最近關注到個別房企樓盤出現延期交付情況，這件事的關鍵在於「保交樓」，對此銀保監會高度重視。

銀保監會有關部門負責人指出，下一步工作中，銀保監會將繼續貫徹落實好黨中央、國務院決策部署，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、穩定性，保持房地產融資平穩有序，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

同時，大陸工、農、中、建、交、郵儲6家大型國有商業銀行，以及興業銀行、平安銀行、光大銀行等也都發出了公告，稱已經對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況展開排查。目前已發公告的多家銀行都表示，涉及的業務規模較小，整體風險可控。

從銀行公佈的數據看，農業銀行初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%。

交通銀行經初步排查，存在風險的樓盤所涉及的逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，佔本公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%。

郵儲銀行初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元。

興業銀行涉及「停貸」事件樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元。

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