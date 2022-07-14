　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸爆爛尾樓停貸潮　多家大型銀行急回應：規模較小「風險可控」

▲上海樓房。（圖／CFP）

▲大陸爆出爛尾樓停貸潮。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地爆發爛尾樓停貸潮，引起各界對銀行金融風險控管的擔憂。對此，包含農業銀行、建設銀行、興業銀行等大型銀行14日分別發出公告，披露在事件中涉及的相關樓盤與房貸情況。

農業銀行在公告中表示，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況，農業銀行高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房項目「保交樓」情況排查。

農業銀行提到，截至6月末，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元，已初步認定存在保交樓風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%，「目前涉及保交樓風險的業務規模較小，總體風險可控。」

▼興業銀行。（圖／CFP）

▲▼大陸的興業銀行。（圖／CFP）

農業銀行強調，下一步，將始終堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，嚴格落實金融監管要求，積極配合地方政府做好「保交樓、保民生、保穩定」金融服務，維護房地產市場平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

建設銀行也在公告中表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控，「本行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。」

興業銀行則指出，近日對網傳「停貸事件」消息中涉及的樓盤迅速開展了排查，經排查，截至目前本公司涉及樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75 億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區，「得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，本公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對本公司經營構成重大影響。」

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
快訊／阿提諾坐鎮還是輸　中華男籃亞洲盃14分不敵南韓
恩恩案報告「遭指有矛盾」　新北衛生局緊急回應
比爾蓋茲「將捐出所有財產」！　退出富豪榜
國泰人壽首創「減肥險」！　減重達標保費打8折
拒絕服務台灣客！　服飾店公告網戰翻
明天最後機會！0050將除息　每股配1.8元現金股息
賴清德為何能火速赴日？　他爆內幕：安倍家回電「你要不要來」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會指「兩岸互不隸屬」　國台辦：台灣是中國神聖領土一部分

日向海洋排放核污染水　陸外交部：停止強推排海方案

陸爆爛尾樓停貸潮　多家大型銀行急回應：規模較小「風險可控」

男被撞斷6根肋骨　倒地太熱「秒彈跳！」忍痛走回路邊躺

巴西批准3至5歲幼童接種科興疫苗　為該年齡段首款獲批疫苗

台青組成海峽城鄉發展基金會　「培根計畫」意外收穫雙向扎根

北京超市上架每公斤9231元「天價荔枝」　單顆264元2天就賣光

24小時被監控？　男深夜返京被要求防疫手環

陸推「對口援疆」發展經濟　伊寧縣建紡織園帶動5000人就業

理想CEO開嗆網友：認為鋁好於鋼鐵「就把自家房子鋼筋全換成鋁」

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

陸委會指「兩岸互不隸屬」　國台辦：台灣是中國神聖領土一部分

日向海洋排放核污染水　陸外交部：停止強推排海方案

陸爆爛尾樓停貸潮　多家大型銀行急回應：規模較小「風險可控」

男被撞斷6根肋骨　倒地太熱「秒彈跳！」忍痛走回路邊躺

巴西批准3至5歲幼童接種科興疫苗　為該年齡段首款獲批疫苗

台青組成海峽城鄉發展基金會　「培根計畫」意外收穫雙向扎根

北京超市上架每公斤9231元「天價荔枝」　單顆264元2天就賣光

24小時被監控？　男深夜返京被要求防疫手環

陸推「對口援疆」發展經濟　伊寧縣建紡織園帶動5000人就業

理想CEO開嗆網友：認為鋁好於鋼鐵「就把自家房子鋼筋全換成鋁」

陸委會指「兩岸互不隸屬」　國台辦：台灣是中國神聖領土一部分

台芒果供應日本午餐水果　學童大讚香甜好滋味

北市議會本屆最後一個會期！　新黨遞卡片為副市長蔡炳坤祈福

先探／台廠衝刺再生能源建置

毒蟲菸盒藏安毒露饀　當街拒捕與警扭打…4騎士湧上幫壓制

快訊／日相岸田文雄：政府決定在秋天替安倍「舉行國葬」

快訊／恩恩案中央稱「有不合常理」　衛生局6點回應：沒有矛盾之處

台東+347！新增4死亡案例「皆有慢性病史」　縣府籲落實防疫規範

快訊／阿提諾坐鎮還是輸　中華男籃亞洲盃14分不敵南韓

日向海洋排放核污染水　陸外交部：停止強推排海方案

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

為撿彈出窗外AirPods　他失足墜樓身亡！

上億遊客去新疆　正妹古城開民宿

陸委會批海巡06　國台辦回應

新疆馬產業錢景可觀　牧民收入曝

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

重慶飆42度高溫 完工2年紀念館屋頂整片直接「熱塌」

菜刀「拍蒜頭」斷成兩截！客服：不能拍蒜

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

重慶「雙太陽」高掛天空

天太熱！「活珠子」孵出小雞　

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

「120隻二師兄」險被曬熟　

兒是別人種　人夫丟幼兒園連夜搬走

邊哄寶寶邊用腳玩遊戲　奶爸最後還打贏

更多熱門

相關新聞

建商財務體質偏健康　一數據背書「爛尾樓潮」不會出現

建商財務體質偏健康　一數據背書「爛尾樓潮」不會出現

面對3月升息1碼，國內4月土建融逾放率卻僅約0.05％，創下新低，並遠領先國銀整體貸款的0.16％，顯示建商普遍經營狀況佳。專家指出，就算是2014年房市景氣下滑、逾放率一度衝高到0.21％，也未見到爛尾樓潮，認為下半年出現的機率更是微乎其微。

央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王

央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王

拿旋轉豪宅比中南部千萬房　第二戶限貸！業界怒喊「不公平」

拿旋轉豪宅比中南部千萬房　第二戶限貸！業界怒喊「不公平」

明星私校旁「爛尾樓」蓋7年還是黑壓壓　法拍價腰斬只剩6千萬

明星私校旁「爛尾樓」蓋7年還是黑壓壓　法拍價腰斬只剩6千萬

葉國華／黑天鵝漫天飛舞！　購屋大眾當心黑心建商現形

葉國華／黑天鵝漫天飛舞！　購屋大眾當心黑心建商現形

關鍵字：

停貸潮爛尾樓

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面