陸爆爛尾樓停貸潮　多家大型銀行急回應：規模較小「風險可控」

▲大陸爆出爛尾樓停貸潮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地爆發爛尾樓停貸潮，引起各界對銀行金融風險控管的擔憂。對此，包含農業銀行、建設銀行、興業銀行等大型銀行14日分別發出公告，披露在事件中涉及的相關樓盤與房貸情況。

農業銀行在公告中表示，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況，農業銀行高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房項目「保交樓」情況排查。

農業銀行提到，截至6月末，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元，已初步認定存在保交樓風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%，「目前涉及保交樓風險的業務規模較小，總體風險可控。」

▼興業銀行。（圖／CFP）



農業銀行強調，下一步，將始終堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，嚴格落實金融監管要求，積極配合地方政府做好「保交樓、保民生、保穩定」金融服務，維護房地產市場平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

建設銀行也在公告中表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控，「本行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。」

興業銀行則指出，近日對網傳「停貸事件」消息中涉及的樓盤迅速開展了排查，經排查，截至目前本公司涉及樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75 億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區，「得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，本公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對本公司經營構成重大影響。」