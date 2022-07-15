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越南新二代許筱葳推甄錄取清大電機系　期許成為新南向工程師

▲屏東越南新二代許筱葳學測績推甄錄取僅有1位的國立清華大學電機系 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東越南新二代許筱葳學測績推甄錄取僅有1位的國立清華大學電機系 ，她與導師開心展示學校張貼的榜單。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

家住屏東的越南新二代許筱葳，在今年學測中以優異成績推甄錄取名額僅有1位的國立清華大學電機工程學系，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別邀請許筱葳返回母校─屏東縣陸興高級中學擔任「宣傳小天使」，向學弟妹宣導「新住民及其子女築夢計畫」等系列培力方案。

▲屏東越南新二代許筱葳學測績推甄錄取僅有1位的國立清華大學電機系 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲屏東越南新二代許筱葳學測績推甄錄取僅有1位的國立清華大學電機系 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

個性沉穩的許筱葳，除了在校成績優異，音樂、寫作、運動等方面也是表現突出，可說是師長眼中的學霸，一向自律的她，從國中開始便沒上過補習班，反而有更多的時間學習外語及參加營隊活動，當確定就讀清華大學後，她最常被問到的就是，身為女生為何會想要選讀電機系；也曾有長輩跟她說，女孩子應該唸文組比較適合，但她覺得人生不應該自設框架，不管是身為｢女生」或是｢新二代」，都有無限機會與可能。

▲屏東越南新二代許筱葳學測績推甄錄取僅有1位的國立清華大學電機系 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

身材嬌小的她，內心有著旺盛的學習熱忱，她在高一時參加營隊接觸到程式設計，因而發現電子學及資訊科技的迷人之處，立志以此為目標持續努力，很高興能順利錄取清華大學電機系，由於未來4年學雜費全免，不但為家裡減輕經濟負擔，未來更有機會作為交換學生出國交流，一圓留學夢。

身為新二代的她，在家喜歡用越南語和媽媽溝通，從小練就一口流利的越南話，當談到自己身為新二代的成長過程；許筱葳表示，師長和同學都知道她的媽媽來自越南，有些同學會感到好奇，詢問她關於越南的事物，她也樂於分享越南文化，教導同學們簡單的越南問候語，從來沒有覺得自己和其他人不一樣，也沒有因為新二代的身分感到困擾，反而很慶幸除了英文之外，多學會一種語言，未來不僅會繼續鑽研喜愛的學術領域，同時也會精進自己的語文能力，希望藉著中、英、越3語優勢，成為優秀工程師或研究人員。

屏東縣陸興高級中學校長李榮東表示，目前校內新二代學生人數約占15%，非常重視學生的多元文化培育，因此特別提供第二外語選修課程，聘請來自歐美、日本的教師，透過外籍教師讓學生親身感受不同的文化，其實能獲得比語言本身更重要的學習體驗，未來更會將第二外語的選項擴及更多國家。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，移民署為協助新二代培力發展，積極推動「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」、「新住民子女國內培育研習營」等系列計畫，更提供「新住民免費租借平板或電腦」、「新住民免費電腦課程」等多元服務，全力支援新住民及新二代的學習過程，減少城鄉學習落差，提升未來競爭力。

目前正強力募集新住民家庭及僑外生參與「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，期限延長至7月25日，預計徵選10隊進行方案實踐，並依方案實踐內容提供獲選每隊最高新臺幣8萬元之實踐獎金，歡迎新住民家庭、國人、外籍人士及高中(職)以上之僑外生、陸生及港澳生踴躍報名參加，相關訊息可洽屏東縣服務站洽詢（聯絡電話：08-7661885）。

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