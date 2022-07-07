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大陸 大陸焦點 特派現場

小米手機轉移越南？　發言人：沒有任何國家供應鏈可取代中國

▲小米。（圖／路透）

▲小米佈局東南亞，設廠越南。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸智能手機企業小米佈局東協，開始在越南生產智能手機，陸官媒《環球時報》指出，小米發言人6日證實消息屬實，該越南工廠在2021年6月已建成投產，今年6月越南代工生產的小米手機開始銷售。該發言人也強調，小米有全球化布局的供應鏈，「最重要的一直都是國內供應鏈」。

印度《商業標準報》6日率先報導指出，小米手機生產委托給位於越南北部太原省的香港資本的DBG科技（光弘科技）代工工廠生產。工廠整體占地面積約為20萬平方米，投資額約為8000萬美元，除了智能手機之外，還將生產數據傳輸設備和電路基板等各種零部件。

《日本經濟新聞》也指出，英國調研機構Canalys的統計顯示，越南智能手機市場1至3月佔比顯示，小米市場銷量額僅次於三星（34%），達到22%，首次躍居第二位。

外界也觀望，小米手機主供應鏈是否「全面」南移？陸官媒《環球時報》跟進報導表示，小米發言人解釋，考量疫情和進出口物流成本增加，東南亞市場的出貨成本上升。小米決定和合作夥伴一起合作，壓縮流通成本，提高供貨效率的策略，實施本地生產。

▲小米總裁連三天減持小米股份，套現約3.5億港幣。（圖／路透）

▲小米強調沒有任何國家供應鏈取代中國。（圖／路透）

該發言人表示，越南工廠生產的小米手機，除了供應越南本地市場外，也會供應其他東南亞國家，例如泰國和馬來西亞。

為何選擇在越南生產？小米發言人表示，合作夥伴必須考慮小米生產流通、供應周期測算，在全球不同區域將會產生不統的本地化生產成本。此外，合作夥伴還需要選址、規劃、征地、建設、招工、配套等工作要實施，不同國家對本土銷售產品的生產、數據也有不同的要求，「在全球範圍來看都屬於正常的布局」。

小米發言人強調，「越南設廠只是公司在東南亞的產品布局之一，並非整個生產供應鏈遷往越南。」

談到全球化供應鏈佈局，該發言人指出，不管在國內供應鏈或科技研發，小米手機及生態鏈產品的零件、技術國產化率多年來一直穩步提高。目前沒有任何海外國家能夠代替中國的供應鏈集群，這一點應該是全行業的共識。

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