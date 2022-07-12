移民署喬裝混進工地抓人　非法移工愣住喊「我是合法的」

▲移民署屏東專勤隊會同屏東縣政府查獲10名非法移工 。（圖／移民署屏東專勤隊提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊日前接獲線報，有數名非法外來人口從事營建工作，經連日埋伏蒐證，見時機成熟，會同屏東縣政府勞動暨青年發展處查察，查獲10人非法外來移工，帶回偵辦，訊後依違反就業服務法函送勞政機關究辦，並向上追溯非法雇主與仲介，展現移民署嚴正執法決心。

屏東縣專勤隊接犯有非法移工在屏東縣某建築工地工地，蒐證屬實，會同屏東縣政府勞動暨青年發展處檢查人員查緝；避免打草驚蛇，利用工地午休期間，由查緝人員頭戴工程帽，喬裝成工地工人長驅直入工地，發現一群移工正準備從事模板工作，由於裝扮十分傳神，移工均未察覺查緝人員已逐步靠近，等到查緝人員表明身分後，移工當場愣住、反應不及，辯稱「我是合法的」，企圖掩飾身分。經逐一查證身分後，共查獲非法人口10人，全數帶回查處收容。

屏東縣專勤隊代理隊長楊曙東表示，為維護社會治安及秩序，將持續結合友軍單位查緝非法外來人口，遏止不肖業者僱用外來人口從事非法工作的行為。也呼籲民眾切勿僱用身分不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若發現有不法情事，請向屏東縣專勤隊檢舉，電話08-7662250。