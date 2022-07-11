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四川妹子移民美國成機師夫人　世界巧克力日分享台灣媳婦秘訣

▲新住民徐敏日前赴移民署分享成為台灣媳婦，經營家庭關係得秘訣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新住民徐敏日前赴移民署分享成為台灣媳婦，經營家庭關係得秘訣。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7月7日是國際公定「世界巧克力日」也正是維繫感情、贈送禮物的日子；移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦7月「新住民家庭教育與法令宣導」課程，邀請中國大陸四川新住民徐敏擔任講師，與會的學員並一起製作巧克力蛋糕杯墊、並在現場送給心愛的人，過程甜蜜溫馨。

▲新住民徐敏日前赴移民署分享成為台灣媳婦，經營家庭關係得秘訣。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲新住民徐敏日前赴移民署分享成為台灣媳婦，經營家庭關係得秘訣。（圖／記者張君豪翻攝）

徐敏表示，她唸完大學後移民到美國，透過美國朋友認識了擔任機師的丈夫，相處一段時間，兩人在情人節確認戀愛關係、後來徐敏懷孕腹中有了龍鳳胎！夫妻商議後決定返台成家生育小孩，徐敏也因此成為台灣媳婦。

徐敏與會分享兩人維繫感情的小秘訣，兩人時常利用睡前時間聊聊天進行夫妻交流，她先生則利用時間帶她去遍嚐台灣各地夜市美食。徐敏說，印象最深的新北市的樂華夜市的鹽酥雞是一定要吃的，香甜軟Q的芋圓甘蔗冰也很好吃，讓她經常推薦給來台探親的親人。

徐敏認為：夫妻相處主動撒嬌不可少，如果羞於對另一半訴說「甜言軟語」，可從小地方向對方表達愛意：對方疲憊時主動按摩、在洗澡時主動將拖鞋轉向正面等，很多小而順手的舉動，都是代表在乎及愛意。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，異國婚姻伴侶間需要更多溝通，建立穩定的家庭關係。蘇惠雯也趁機提醒11月26日即將舉行地方公職人員九合一大選，移民署也呼籲新住民、國人如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即拒絕並依法檢舉，請新住民共同見證、守護台灣得來不易的民主果實。

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