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拒絕服務台灣客！服飾店公告網戰翻　在越台人曝：「這點」不一樣

▲▼每個國家的服飾版型都各有不同。（示意圖／取自免費圖庫ISO Republic）

▲每個國家的服飾版型都各有不同。（示意圖／取自ISO Republic）

實習記者楊欣倫／綜合報導

隨著時代的進步和國與國之間的交流，市面上販售的服飾提供顧客們更多選擇，在路上也能看見人們身著各種不同的服裝。日前一名網友在某服飾店看見人形模特身上張貼「不服務台灣客」的公告，令她不解為什麼開在台灣的店家不接受台灣客人。

一名網友於《爆廢公社公開版》發文問道，「請問越南尺寸跟我們台灣人不一樣嗎？為什麼開在台灣卻不接受台灣人啦」並附上一張照片。如圖可見，一個穿著淺色裙裝的人形模特身上張貼「不好意思本店的服裝皆為越南尺寸及樣式，恕不服務台灣客，萬分抱歉」的字條，讓原PO納悶其中原因。

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▲▼網友疑惑服飾店為何拒服務台灣客人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友疑惑服飾店為何拒服務台灣客人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

留言區網友紛紛回應，「台灣太多只看不買的人」、「因為台灣審美觀會嫌東嫌西，不如不做台灣客的生意」、「難道是知道台灣奧客多」、「風俗文化不同，可能常遇到台灣客人說衣服不好看」、「越南女生花錢比較乾脆」、「越南人退換貨率幾乎為0」。

也有網友回應衣服尺寸問題，「身為住在越南的台灣人來告訴你，越南的版型很小，台灣人真的穿不下」、「越南衣料薄，且尺寸偏小，為避免退換貨的麻煩故先聲明」、「越南人真的比台灣人小一號」、「越南尺寸跟台灣是真的差滿多的，男生M號越南大概要穿到2XL」。

其實各國在服飾上的版型與設計都有差異，人均體型較高壯的國家衣服版型就會偏大，體型較瘦小的版型就會做的小一些。服飾的風格也會因各國的民情而有所不同，顧客只需按照自己喜歡的風格去選購即可。

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