　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

▲北台灣精品咖啡評鑑，7/21-22桃園平鎮登場

▲為辦理北台灣精品咖啡評鑑，市府於復興區辦理賽前訓練課程。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣國產咖啡，桃園市政府今年首次辦理北台灣精品咖啡評鑑，集合苗栗以北，包含宜蘭北部縣市，廣邀種植咖啡農民好手同場較量，展現不同產區國產咖啡好風味！市府農業局14日表示，目前評鑑活動已於7月6日截止報名，共收到55件報名件數，7月21、 22日在平鎮區源友咖啡文化園區，進行物理篩選及杯測評鑑作業。

農業局指出，咖啡是世界共同的語言，近幾年台灣咖啡消費市場蓬勃發展，國人對咖啡的需求量大幅增加，因此農民紛紛投入咖啡種植，以桃園市而言，即有近11公頃的種植面積，包括復興、大溪、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅等地皆有栽種。

為提升桃園市咖啡品質及競爭力，輔導小農發展與鼓勵區域交流，特別聯合北台灣7縣市(台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市)，一同辦理「北台灣精品咖啡評鑑」活動，除希望藉由評鑑活動，讓北部深耕種植咖啡的農民，展現自家種植成果，推廣北臺灣生產國產好咖啡外，也藉以鼓勵農民優化生產品質將本土咖啡種植導向精品化發展，以拓展國內消費市場，一舉打響北臺灣國產咖啡知名度。

北台灣精品咖啡評鑑，評審團隊將採用國際通用之SCA美國精品咖啡協會杯測方式選出優勝的北臺灣各地風味咖啡，並將於9月份結合台灣區的「愛樂壓市集大賽」及桃園在地咖啡職人市集辦理頒獎典禮。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
生技公司行刑式槍決4死1命危「爆出感情糾紛」　警方曝偵辦方向
「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭行刑式槍決　菇蕈類權威擁4項專利
高大蒙面歹徒逼5人進廁所槍決　殘忍手法如26年前劉邦友血案
「有急事找你！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

萬安45號演習7／25日登場　新北金山警「四格漫畫」創意宣導

新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

新北落實行動治理前進三芝　侯友宜聚焦區內觀光發展

與疫共存！新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

髒亂地大變身！三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場歡喜啟用

網友揣測引困擾　鄭寶清「信賴」大看板拆了！

玉山國家公園Youth Camp落幕　高中學子團隊合作登主峰

客家花布相框富創意　屏科大師培中心挑戰線上營隊

台灣好行埔里線今通車　刷電子票證享全票半價優惠9／30截止

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

柯佳嬿「喜歡你的形狀」撩林柏宏　尺度超開！賈靜雯虧：坤達知道嗎？

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

國道囂張姐機場被逮　家屬：不小心騎錯路

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

上台74突「刁車」釀回堵　妙齡女慌坐分隔島抱膝哭

選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

萬安45號演習7／25日登場　新北金山警「四格漫畫」創意宣導

新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

新北落實行動治理前進三芝　侯友宜聚焦區內觀光發展

與疫共存！新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

髒亂地大變身！三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場歡喜啟用

網友揣測引困擾　鄭寶清「信賴」大看板拆了！

玉山國家公園Youth Camp落幕　高中學子團隊合作登主峰

客家花布相框富創意　屏科大師培中心挑戰線上營隊

台灣好行埔里線今通車　刷電子票證享全票半價優惠9／30截止

康建8年前就遇過襲擊　神秘人鐵棍狂敲女課長頭部「我要讓妳死！」

李天柱多年老友賴敏男中彈！　驚聞槍擊案難過禱告：希望化險為夷

快訊／義大利總理「遞交辭呈」：民族團結聯盟不復存在

南投4死槍擊案「疑熟人所為」！親屬怒吼太兇殘：他知道老董的習慣

選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

動員逾1800人　新北民安8號演習深植災防意識

卓吉奇直言當杜蘭特、厄文隊友很難　「注重個人表現勝過團隊」

周天瑋談霸權與文明》深化共和：中國應有的文明轉型方略選項

義大利政府有垮台之虞　總統將決定化解危機之道

俄軍「潛射飛彈」攻擊烏克蘭中部城市　釀20死數十傷

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

地方熱門新聞

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

萬安45號演習7/25日登場　金山警「四格漫畫」宣導

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑

髒亂地大變身！三芝自行車公園及籃球場啟用

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

台灣好行埔里線通車　半價優惠活動到9/30

花百萬造神！傅崐萁作文簿被罵翻

出海也自駕 　藝人考照拚圓夢

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

新北五股水碓公園　隱藏在後山秘密基地

嘉義市購物節送700萬輕豪宅

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

更多熱門

相關新聞

評鑑不列等遊覽車逾2成未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

評鑑不列等遊覽車逾2成未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

公路總局去(110)年公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，27家安全及管理未達標準，遭評不列等，限期不改善可停止部分營業或撤照處分，據悉，目前已有6家遊覽車業因遲遲未改善，5家已遭扣2分之1車輛不能營業，年底前不改善將撤照，1家則預計8月提報撤照處分，將是首批不列等未改善面臨遭停業遊覽車。

熱爆！桃園站冷氣修復還要200天　台鐵局回應了

熱爆！桃園站冷氣修復還要200天　台鐵局回應了

趙少康喊話台大：林智堅論文審查會議全程直播

趙少康喊話台大：林智堅論文審查會議全程直播

張善政再過2天解居隔！　臉書喊話：重誠信、不會濫開選舉支票

張善政再過2天解居隔！　臉書喊話：重誠信、不會濫開選舉支票

夫與友翻臉！　妻幫還車遭菜刀逼脫衣

夫與友翻臉！　妻幫還車遭菜刀逼脫衣

關鍵字：

精品咖啡評鑑桃園源友咖啡

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

獨／牛樟芝業界曝：恐找殺手處理

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

行刑式槍殺現場　2人遭上銬爆頭

南投4死傳感情糾紛　警曝偵辦方向

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭槍決　

許藍方駁不倫被法院打臉！

南投行刑式槍決4命！員工：他帶2把槍

新鄰居嫌吵「凌晨狂敲門按鈴」　警到場爆尷尬！

南投槍殺4亡　警政署長親赴草屯

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

南投縣長譴責　地檢署初步說明

1米8歹徒槍決5人　如劉邦友血案

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

生技公司4死1傷　疑塞港釀殺機

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

Lulu代朱俐靜家人送貼紙「Love you」　陳漢典心疼藏病情...慟讚「零負評藝人」

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

愛車被「千萬移動豪宅」A到　姨霸氣回：只在乎我行事曆

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

曾國城憶朱俐靜樂觀：看不到黑暗　陶晶瑩淚曝「她走得很安祥」

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

吳慷仁「裸身被綑綁」尺度超開　狂調教賈靜雯：妳叫出來....XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面