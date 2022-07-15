選拔國產咖啡明日之星　北台灣精品咖啡評鑑7／21-22桃園登場

▲為辦理北台灣精品咖啡評鑑，市府於復興區辦理賽前訓練課程。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣國產咖啡，桃園市政府今年首次辦理北台灣精品咖啡評鑑，集合苗栗以北，包含宜蘭北部縣市，廣邀種植咖啡農民好手同場較量，展現不同產區國產咖啡好風味！市府農業局14日表示，目前評鑑活動已於7月6日截止報名，共收到55件報名件數，7月21、 22日在平鎮區源友咖啡文化園區，進行物理篩選及杯測評鑑作業。

農業局指出，咖啡是世界共同的語言，近幾年台灣咖啡消費市場蓬勃發展，國人對咖啡的需求量大幅增加，因此農民紛紛投入咖啡種植，以桃園市而言，即有近11公頃的種植面積，包括復興、大溪、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅等地皆有栽種。

為提升桃園市咖啡品質及競爭力，輔導小農發展與鼓勵區域交流，特別聯合北台灣7縣市(台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市)，一同辦理「北台灣精品咖啡評鑑」活動，除希望藉由評鑑活動，讓北部深耕種植咖啡的農民，展現自家種植成果，推廣北臺灣生產國產好咖啡外，也藉以鼓勵農民優化生產品質將本土咖啡種植導向精品化發展，以拓展國內消費市場，一舉打響北臺灣國產咖啡知名度。

北台灣精品咖啡評鑑，評審團隊將採用國際通用之SCA美國精品咖啡協會杯測方式選出優勝的北臺灣各地風味咖啡，並將於9月份結合台灣區的「愛樂壓市集大賽」及桃園在地咖啡職人市集辦理頒獎典禮。