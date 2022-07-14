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評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車發生重大事故也會被列不列等評鑑要求改善。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

公路總局去(110)年公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，27家安全及管理未達標準，遭評不列等，限期不改善可停止部分營業或撤照處分，據悉，目前已有6家遊覽車業因遲遲未改善，5家已遭扣2分之1車輛不能營業，年底前不改善將撤照，1家則預計8月提報撤照處分，將是首批不列等未改善面臨遭停業處分遊覽車。

公路總今（26）日公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，依據「基本安全紀錄」、「專業科技化管理」及「品牌化經營」評鑑，首次將遊覽車業者評比分級為優、甲、乙等及不列等（未達乙等），並訂定不列等業者若未改善可停止部分營業或撤照處分，109年度遊覽車客運業評鑑作業評鑑區間為109年10月至110年3月，總共有27家業者評列不列等，未達營運安全水準。

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根據追蹤，27家不列等遊覽車業者多數已改善，但約有2成多業者也因疫情安全和營運改善出現狀況，其中5家位於北部的遊覽車業者財務出現問題，相關疏失遲遲未改善，也找不到負責人，遭台北市區監理所開罰2次，分別祭出3萬和6萬重罰外，吊扣2分之1車輛不能營業，並持續要求限期改善，若年底前未改善，將向公路總局提報撤照停業處分，屆時將公布名單。

據悉，北部5家遊覽車業者同屬一集團，其中3家名下已無遊覽車輛，卻未規定辦理停業，北市區監理所已於5月限期該3家遊覽車公司在2個月內改善，若期限一到仍未改善，將優先依程序辦理撤銷營業執照。

另還有一家則是位於彰化的遊覽車業者，因司機無照駕駛和公司管理不當、車輛沒有檢驗等，評鑑被列不列等並多次被要求改善，未料去年11月起老闆就消失不出面，員工也領不到薪水，監理所站每月前往稽查發現無改善後，已連續開罰4次，每次祭出9千元罰款，預計8月將正式向公路總局提報撤照處分，將成全台首家評鑑不列等未改善被撤銷營業執照的遊覽車業者。

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