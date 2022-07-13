熱爆！桃園站「蒸」了6年？冷氣修復還要200天　台鐵局回應了

▲台鐵桃園站修冷氣竟要200天 賴香伶批離譜。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李姿慧／台北報導

盛夏各地爆高溫，卻傳出台鐵桃園站冷氣故障，修復需要200個工作天，讓民眾黨桃園市長參選人賴香伶傻眼，更傳出冷氣早在6年前就頻傳故障，2年前完全掛掉，台鐵局今(7/13)表示，日前已辦理招標更換冷氣，預計8月開工，將盡力縮短工期至150天，另也已裝設水冷扇改善。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今發布新聞稿表示，近日氣溫動輒攝氏37、38度，台鐵桃園站售票大廳卻發生冷氣故障，調來兩部移動式水冷氣機效果有限，導致大廳異常悶熱，但廠商8月1日開始動工卻需要修復200個工作天。

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賴香伶質疑，台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第二大站，每天有3萬多人進出站，是許多桃園通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期，等於是宣告今年夏天是桃園站空調不可能修復，這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸？

台鐵今傍晚也正式回應指出，現桃園車站是交通部鐵道局為桃園鐵路地下化工程新建之跨站式臨時站房，於104年啟用，110年辦理空調保養之際，發現2台空調冰水主機故障無法修復，必須辦理更新，台鐵局隨即洽鐵道局提供預算經費辦理更新，但未獲回應。

▲台鐵桃園站修冷氣竟要200天 賴香伶批離譜。（圖／賴香伶辦公室提供）

台鐵表示，因台鐵局考量台灣夏季氣候異常炎熱應儘速辦理更新事宜，乃於今(111)年自行籌措經費，隨即辦理招標作業，於4月26日開標、5月31日決標，決標金額328萬餘元。為準備相關施工計畫書、職安計畫及監工注意事項等前置作業，預計8月1日開工。

台鐵說明，車站空間有限，空調冰水主機設置於頂樓，下方緊鄰電車線及股道，為確保行車安全，工程作業必須利用列車停止營運時段，辦理夜間封鎖斷電才能施作，另本工程尚涵蓋所經管道、送風機等測試、清潔、保養或零組件更換，所以所需工期較長，但後續會努力協調廠商，提早備料並加派人手等方式，在確保安全無虞的情形下，期能縮短工期至150日曆天。

由於空調更新工程期間，施作工期長且正值炎炎夏日，台鐵局表示，目前桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇外，車站大廳將再增設水冷扇，加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇加強站體熱氣排出，期能提高空氣流通性，改善候車環境的舒適度。