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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康喊話台大　林智堅論文審查會議「全程開直播」

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，2所學校日前已表明啟動程序，預計2個月內完成調查。中廣董事長趙少康13日透過臉書發文喊話台大校長管中閔，林智堅論文審查會議應全程開放直播，同時邀請記者旁聽，才能確保台大學術倫理不受挑戰，更能還原事實、捍衛校譽。

趙少康說，身為台大校友，已多次公開呼籲管中閔須針對論文爭議說明台大立場，勿忘3年前是獲得校長遴選委員會及廣大社會民眾支持，將台大的發展交付給他，如今管中閔沒有連任壓力，更該勇於為良知發聲。至於想選下任校長9位候選人，如今面對台大校譽因為論文抄襲案受損，不應憚於選票考量而默不作聲，必須拿出道德勇氣直言無畏。

趙少康表示，負責審定林智堅論文的審查委員會召集人蘇宏達，過去曾在故宮議題上批判蔡政府被「查水表」，是民進黨用政治力干涉學術的證明之一。依照「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，認定論文抄襲需要3分之2以上委員出席、3分之2出席委員同意才能成立，門檻很高，怪不得民進黨老神在在，認為通不過。

趙少康指出，為了昭公信，並讓全民作為審查委員的後盾，請管中閔大破大立，林智堅論文審查會議必須全程開放直播，並邀請記者旁聽，公開透明的處理態度才能確保台大學術倫理不容挑戰，更重要的是要還原事實、捍衛校譽。

趙少康表示，台大學生不能只會讀書，必須有更高自我要求，教授更不能因為擔心得罪民進黨、教育部、國安局，不敢參與審定作業或做出違背良心的決議。

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