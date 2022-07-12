夫與友翻臉！無辜妻幫還車　遭菜刀逼脫衣...險被硬上

▲小薇替老公歸還物品給友人邱男，卻遭毆打並拖進房間囚禁，持菜刀逼脫衣，法院依傷害罪及強制性交未遂罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／桃園報導

李姓男子與邱姓友人吵架後，請妻子小薇（化名）代為拿東西還給邱男，沒想到邱竟對隻身前來的小薇恐嚇「我要把妳眼睛挖出來」，出手毆打後強行拖入屋內，又持菜刀限制她的行動，脫光她衣物企圖性侵，還表示「其實我很喜歡妳」。桃園地院審理後依傷害罪及強制性交未遂兩罪，分別判邱有期徒刑4個月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，邱男與李男、李男妻子小薇原先皆為朋友關係，2021年11月7日凌晨，邱與李因細故發生口角，李遂請小薇將住家鑰匙與機車交還給邱，小薇騎著車到達邱住處，邱竟怒嗆：「我要把妳的眼睛挖出來」，接著將小薇拖下車並痛毆。

邱男施暴後，又將小薇強拉進2樓房間，拿起菜刀逼她脫去衣物躺在床上，小薇害怕不敢不從，邱竟爬上床親吻她脖子、欲以手探入她下體，正巧李男打電話給邱、同時先前的騷動已引起鄰居通報警方趕到，邱才未性侵得逞，警方並入內將傷痕累累的小薇救出。

邱男坦承有將小薇拉進房間、並持菜刀威脅她等事，但辯稱親她、摸她下體只是想讓她覺得丟臉而已，並無強制性交犯意。

而小薇向警方哭訴，邱男拿菜刀逼她脫光衣服，還在她耳邊說「很喜歡妳」，而老公當時帶著警察在樓下敲門時，邱下去應門前還威嚇她「如果讓警察知道我在裡面，讓我出事的話，我會讓你跟老公所有家人很慘」。

桃園地院審理認為，邱男出言恐嚇「挖眼」，又將小薇毆打成傷，持刀剝奪她自由又威逼脫衣，欲行強制猥褻，而邱還有公共危險前科、甫易科罰金執行完畢，法治觀念薄弱，為滿足自己私慾持凶器對小薇意圖硬上，造成巨大驚嚇與心理創傷，未與對方和解獲得原諒，依傷害罪處有期徒刑4月，可易科罰金；又犯攜帶凶器強制性交未遂罪，一樣判處有期徒刑4年，仍可上訴。