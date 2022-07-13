張善政再過2天解居隔！　臉書喊話：重誠信、不會濫開選舉支票

▲張善政再過2天就完成居隔。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前確診新冠肺炎，如今再過2天就完成居隔與自我管理，即將復出的他12日在臉書發文表示，自己趁著居隔的日子沉澱下來，思考未來如何規擘桃園新故鄉的與國際接軌，並自許是個跨領域「做事的人」，更強調「不誠無物，人無信不立，政治人物首重誠信，如果我做不到，我便不會濫開選舉支票！」

張善政首先向大眾致歉，在確診這段時間，許多鄉親仕紳的見面行程、網路直播及媒體訪問的安排都暫緩，但他也透露趁著居隔的日子，思考未來如何規擘桃園新故鄉的與國際接軌，「讓科技與人文的國門之都，成為桃園市民的共同的幸福與光榮。 」

不僅如此，張善政更喊話，「我不擅長做秀，更不會說謊、不會把黑說成白的政治話術，所以在決定接受國民黨徵召參選桃園市長以來，許多好友、媒體名嘴都擔心我會因此吃悶虧。但是，我仍然要求團隊的同事，就事論事。」自許是個喜歡割草也會種樹、會解決問題的「科技善政」，也自許是個跨領域「做事的人」。

張善政也提到，2個月以來在桃園市13個區拜會請益的行程中，最開心的就是聽到鄉親朋友大聲叫一聲「善哥」 ，這比「院長」還要親切而熱情的有力呼喚，有如當兄弟、家人般的熟悉及真誠，令他感動。「我也要向原本要在確診時間預定要拜會、請益的鄕親，說一聲失禮了，但我們很快就會再見！」