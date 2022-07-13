ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

▲左新北市長侯友宜，右為民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨13日正式宣布徵召前交通部長、無任所大使林佳龍參選2022新北市長選舉，藍營方面，現任新北市長侯友宜日前也鬆口表態競選連任，雙北藍綠對決人選已逐漸明朗。根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，侯友宜施政滿意度高達73.3%，2022年底大選對上林佳龍，兩人的支持度分別為56.1%與30.8%，侯友宜領先25.3%，且在政黨傾向為民進黨的選民中，也可拿到約二成三的支持度。

侯友宜領先林佳龍支持度25.3%；63.3%市民看好侯友宜連任

根據本次調查結果，若國民黨侯友宜爭取連任新北市長，63.3%新北市民看好侯友宜會當選，25.2%新北市民看好林佳龍當選，另有11.5%表示不知道/沒意見；支持度方面，侯友宜拿下56.1%、林佳龍30.8%，兩人支持度差距25.3個百分點。

▼2022新北市長人選調查。（圖／《東森新媒體ETtoday》民調中心，點圖放大，下同）

與《東森新媒體ETtoday》前次調查（2022年3月）結果相比後發現，由於民進黨參選人已定案為林佳龍，在本次的調查中，綠營支持者已有逐漸開始凝聚的現象，林佳龍支持度由前次25.3%的支持度提升至本次30.8%；而侯友宜則由前次62.3%下滑至本次56.1%，儘管兩人支持度差距拉近，但侯友宜仍位居領先。

進一步進行交叉分析後發現，在不同的性別與年齡中，侯友宜的支持度皆高於林佳龍，尤其是40-49歲的族群，侯、林兩人的支持度差距達四成三以上，但值得注意的是30-39歲、50-59歲，侯友宜與林佳龍的支持度差距分別為11.3%與14.4%，為差距最小的兩個年齡層。

政黨傾向方面，侯友宜除在國民黨與泛藍族群中獲得高優勢的支持度，在台灣民眾黨與中間選民中也獲得高度支持，支持度分別為78.7%與63.0%，且侯友宜在政黨傾向為民進黨的選民中，也可拿到約二成三的支持度。

若由議員選區來看，第2選舉區（林口區、五股區、泰山區）、第3選舉區（新莊區）、第7選舉區（永和區）、第9選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）、第11選舉區（金山區、萬里區、汐止區）中，侯友宜的領先幅度均達三成五以上，為兩人支持度差距最大的五個選區。

而在議員選區第1選舉區（石門區、三芝區、淡水區、八里區）、第4選舉區（蘆洲區、三重區）、第8選舉區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）、第10選舉區（平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）中，侯友宜領先幅度均在一成五以下，為兩人支持度差距較小的選區。但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

侯友宜施政滿意度73.3%；78.2%市民對於住在新北市感到幸福

另外，針對滿意度調查，73.3%新北市民對侯友宜施政表現感到滿意（非常滿意19.6%、還算滿意53.7%），另有22.6%新北市民對侯友宜施政表現感到不滿意（非常不滿意5.9%、不太滿意16.7%）；而新北市民認為住在新北市的幸福度為78.2%（非常幸福16.0%、還算幸福62.2%）；另有17.3%新北市民認為不幸福（非常不幸福3.7%、不太幸福13.6%）。

至於疫情爆發至今侯友宜的防疫表現，63.7%的新北市民表示滿意（非常滿意19.6%、還算滿意44.1%）；另有32.9%新北市民表示不滿意（非常不滿意11.8%、不太滿意21.1%）。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年7月9日至11日進行，以新北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,202份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依新北市最新人口統計資料（111年6月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。