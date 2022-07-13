黑絲重機辣妹「蓋棉被」傷勢曝　網驚喊「夭壽痛」卻歪樓求IG

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

新北一名身穿白襯衫和短裙、黑絲襪的21歲蔡姓重機女騎士，行經台64線中和往板橋路段時，因煞車不及高速撞上前車「蓋棉被」，翻轉一圈後垂直倒頭栽摔在路上，又被翻了180度的重機狠狠壓在身上，影片po到網路上，網友皆表示看了覺得「好痛」，但女騎士摔車時穿黑絲的樣子，也讓不少人在底下「求IG」想追蹤。

▲新北蔡姓女騎士騎重機撞前車後，翻筋斗摔到地面上，重機也隨後壓在她身上。（圖／翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，下同）

這名蔡姓女騎士在行經台64線23.4公里中和往板橋處時，因煞車不及，高速直接撞上前車後，翻了一個觔斗，整個人頭下腳上，垂直的倒頭栽摔到地面，重機隨後也翻了180度，狠狠「蓋棉被」砸在她身上，女騎士從重機下方爬出，卻痛到跪地爬不起來，不過不幸中的大幸是，後方原有一輛貨車駛來，見前方車禍連忙改道行駛，沒有再造成傷亡。

該影片被網友發上臉書後，留言紛紛表示「夭壽痛」、「這應該內出血了吧」，不過底下也不少人歪樓，求追女騎士的IG和臉書。

警方表示，蔡女於6月22日15時許從台64線快速道路外側車道，變換車道至內線車道後直行，根據蔡女自述，因前方小客車煞車，她才因煞車不及，追撞上前方44歲的古姓駕駛，古姓駕駛並無受傷，蔡女則由救護車送往新莊署立醫院，經急診診斷大腿、下腹部、背部等多處擦挫傷，據了解，雙方均無酒駕。